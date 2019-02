Ο «Giannis» μετά το ματς ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τον Στέφανο Τσιτσιπά και απάντησε με χαμόγελο: «Δεν παρακολουθώ πολύ τένις, περισσότερο ποδόσφαιρο βλέπω πέρα από το μπάσκετ. Πάντως ο Τσιτσιπάς είναι πραγματικά φοβερός σε αυτό που κάνει και δεν έχει ταβάνι. Πιστεύω πως το 2020 ή το 2021 θα είναι στους κορυφαίους στο παγκόσμιο τένις και θα έχουμε ένα νέο Greek Freak, στο τένις αυτή τη φορά», τόνισε ο ηγέτης των Μπακς και συμπλήρωσε για τον αγώνα στο Τορόντο:

«Είναι πάντα ωραίο να κερδίζεις εκτός έδρας, ειδικά μια τόσο καλή ομάδα όπως οι Ράπτορς. Είναι σπουδαία υπόθεση που όταν αντιμετώπισα πρόβλημα με τα φάουλ, όλοι οι υπόλοιποι βγήκαν μπροστά και καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την πίεση των Ράπτορς. Πρέπει να παραμείνουμε όμως ταπεινοί και να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά».

"I've been teammates with Khris for 6 years, and I've never seen a smile that bright on him." @Giannis_An34 on the moment when @Khris22m was announced as an All-Star: pic.twitter.com/oG5gc2Mizv