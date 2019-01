Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, μετά τη νίκη επί του Άρη για την 15η αγωνιστική της Basket League, άρχισε να κινείται στους ρυθμούς της αναμέτρησης με την Αναντολού Εφές και ο προπονητής του Ρικ Πιτίνο στάθηκε στις... εργατοώρες που περνούν οι παίκτες του σουτάροντας.

Ο Αμερικανός κόουτς, λίγο μετά το τέλος της προπόνησης της ομάδας του, στην οποία δεν συμμετείχαν οι Νίκος Παππάς και Κιθ Λάνγκφορντ (ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία), "τιτίβισε": «Οι παίκτες κάνουν έξτρα δουλειά στα σουτ. Παρατηρώ ήδη βελτίωση στην ισορροπία και στην καμπύλη (σ.σ. της μπάλας) σε κάθε σουτ. Έχουμε ένα μεγάλο ματς την Παρασκευή».

The players are putting in the extra time with shooting. I see the improvement already: balance and arc with each shot. Big game Friday #paobc