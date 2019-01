Με άρωμα ΝΒΑ το πρώτο ντέρμπι για το 2019 - Μπλατ ή Πιτίνο θα είναι ο νικητής στον αποψινό μεγάλο αγώνα της Euroleague Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ;

Το Pamestoixima.gr προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις για τους Over/Under 13,5 πόντους του Γιώργου Πρίντεζη και τους Over/Under 12,5 πόντους του Νικ Καλάθη.

Όλα τα βλέμματα απόψε (21:00) θα είναι στραμμένα στο ΣΕΦ για το μεγάλο παιχνίδι της Euroleague Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ. Το ντέρμπι θα έχει και… άρωμα ΝΒΑ. Θα είναι η πρώτη κόντρα του προπονητή του Ολυμπιακού Ντέιβιντ Μπλατ με τον νέο τεχνικό του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ Ρικ Πιτίνο. Οι δύο «αιώνιοι αντίπαλοι» θα μονομαχήσουν για τρίτη φορά στην τρέχουσα περίοδο. Τα άλλα δύο ντέρμπι έγιναν στο ΟΑΚΑ και τα κέρδισε ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ. Στον πρώτο γύρο της Euroleague επικράτησε με 93-80 και στο πρωτάθλημα πήρε τη νίκη με 79-70. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον πρώτο γύρο της Euroleague με 9 νίκες και 6 ήττες. Ο απολογισμός του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ ήταν 7 νίκες και 8 ήττες. Στην προηγούμενη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν εκτός έδρας με 79-75 από τη Νταρουσάφακα. Οι «πράσινοι», στο ντεμπούτο του Ρικ Πιτίνο στον πάγκο τους, κέρδισαν στο ΟΑΚΑ με 96-84 την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Δύο από τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων στο σημερινό ντέρμπι αναμένεται να είναι ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Νικ Καλάθης. Πόσους πόντους θα καταφέρουν να πετύχουν; Ο Πρίντεζης έχει μέσο όρο 11,7 πόντους και ο Καλάθης 11,1 πόντους Το Pamestoixima.gr προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις, στο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, για τους Over/Under 13,5 πόντους του Γιώργου Πρίντεζη και τους Over/Under 12,5 πόντους του Νικ Καλάθη. Ο Πρίντεζης έχει σημειώσει συνολικά 176 πόντους στην Euroleague με μέσο όρο 11,7 πόντους ανά αγώνα. Σε 12 από τα 15 παιχνίδια του πρώτου γύρου είχε διψήφιο αριθμό πόντων. Το ρεκόρ του είναι οι 26 πόντοι που πέτυχε στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ. Ο Καλάθης έχει σημειώσει 166 πόντους, με μέσο όρο 11,1 ανά παιχνίδι. Πέτυχε 24 πόντους στον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο και 22 με τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Στο ντέρμπι του πρώτου γύρου με τον Ολυμπιακό σημείωσε 14 πόντους. Μεγαλύτερες αποδόσεις και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές Πολλές στοιχηματικές επιλογές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αποδόσεις προσφέρει το Pamestoixima.gr για το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και τα υπόλοιπα παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής της Euroleague. Είναι διαθέσιμο και μέσω εφαρμογής (app) για κινητά και tablet, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να ενημερωθούν και να επιλέξουν εύκολα και γρήγορα όλες τις διαθέσιμες στοιχηματικές επιλογές, όπου και αν βρίσκονται. Η πλήρως ανανεωμένη και τεχνολογικά αναβαθμισμένη πλατφόρμα αθλητικού στοιχηματισμού του ΟΠΑΠ προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις, περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και «έξυπνο» cash out.