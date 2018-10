Αντετοκούνμπο. Ένα όνομα που δυσκόλεψε πολλούς να μάθουν να το προφέρουν, τόσο εδώ, όσο και στην Αμερική, όπου διαπρέπει ο Γιάννης.

Ποια είναι, όμως, η ιστορία του επιθέτου και τι ακριβώς σημαίνει;

«Αντετοκούνμπο» λοιπόν, σύμφωνα με τη φωτογραφία που ανέβασε ο Γιάννης στο Insta Story του σημαίνει «Τhe Crown From Across The Seas» δηλαδή «Το στέμμα που έρχεται από τις μακρινές θάλασσες».

Το quote αυτό φορούσε η μαμά του πάνω στο T Shirt της.