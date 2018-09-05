-
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας06:22 06:22
Αθλητισμός
Φτωχό είναι το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά οι επιλογές:02:15 Eurosport 1AMEΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΠΕΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
02:30 FOX Sports ATLANTA BRAVES - BOSTON RED SOX MLB
03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Washington Mystics-Atlanta Dream WNBA PLAYOFFS, ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
04:00 Eurosport 1 AMEΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΠΕΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΩΝ
15:30 Eurosport 2 Ποδηλασία: Ο Γύρος της Βρετανίας 4O ETAΠ
16:00 Eurosport 1 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ: Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 11Ο ΕΤΑΠ
19:00 Eurosport 1 AMEΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΠΕΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
20:00 FOX Sports Cleveland Indians - Kansas City Royals MLB
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ράιν Νέκαρ-Μέλσουνγκεν BUNDESLIGA ΧΑΝΤΜΠΟΛ
21:15 Eurosport 1 AMEΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΠΕΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΩΝ
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Σλοβακία-Δανία ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣσχολίασε κι εσύσχετικά άρθρα