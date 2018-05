Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας θα ταξιδέψει στη Ρωσία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2018 χωρίς τη βοήθεια επίσημου single.

Ενώ στις προηγούμενες επίσημες προσπάθειες που αγωνιστικά δεν στέφθηκαν με επιτυχία, είχαν συστρατευθεί θρυλικές μορφές, με το «World In Motion» οι New Order και John Barnes, με το «Three Lions» οι Baddiel και Skinner μαζί με τους «Lightning Seeds» με το (How Does it Feel to Be) on Top of the World? από τους Ian McCulloch και The Spice Girls και το «We Are On The Ball» από τους Ant & Dec, στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο η ομάδα της Αγγλίας θα παίξει χωρίς επίσημο ύμνο.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας αποκάλυψε ότι δεν ζητήθηκε επίσημο single για την ομάδα, ούτε έχει προγραμματίσει να υποστηρίξει ανεπίσημα κάποιο τραγούδι για τους αγώνες, σύμφωνα με το NME.

«Δεν υπάρχει προγραμματισμένο επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου» δήλωσε εκπρόσωπος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας.

Σε δημοσίευμα της «The Daily Mirror» αναφέρεται ότι το ποπ-ροκ ντουέτο «Chas And Dave» συζήτησαν για έναν ύμνο του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2018, αλλά εκπρόσωπός τους αργότερα αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει «σχέδιο».

Την τελευταία φορά που η Αγγλία πήγε στο Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς επίσημο ύμνο ήταν το 2010, ωστόσο το «Shout» προς τιμήν της ομάδα της Αγγλίας των James Corden και Dizzee Rascal έφτασε στο No.1 στο singles chart.

Τον επόμενο μήνα πάντως, αναμένεται συγκροτήματα και τραγουδιστές της Αγγλίας να εμφανιστούν με ανεπίσημα κομμάτια για την ομάδα της χώρας.