Τις τελευταίες ημέρες έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο ένα από τα καινούργια τραγούδια του διάσημου ράπερ Lil Wayne που περιλαμβάνεται στο νέο του άλμπουμ. Το κομμάτι έχει τον τίτλο «Big Bad Wolf» (Μεγάλος κακός λύκος) και αναφέρεται στον δικό μας Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο επίμαχος στίχος αναφέρει, «I got a Greek freak, she call me Antetokounmpo».

Ακούστε τον στίχο στο 3:25: