Χριστούγεννα με συγκρούσεις στο Παρίσι - Συνεχίζεται η απεργία για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση - ΒΙΝΤΕΟ

Αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών συγκρούστηκαν με περίπου 30 διαδηλωτές στη Γκαρ ντε Λιόν, έναν από τους πιο πολυσύχναστους σταθμούς λεωφορείων της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι διαδηλωτές έριξαν φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα, με αποτέλεσμα ο καπνός να φθάσει στο εσωτερικό του σταθμού.

BREAKING: Violent scenes inside Gare de lyon station in Paris, during the 19th day of protests against pension reforms.

Macron's fascist thugs against French citizens.