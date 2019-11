Νέα στοιχεία για την ανθρωποθυσία κατά τον 13ο αιώνα π.Χ. στο λόφο Καστελίου

Τα αποτελέσματα της φετινής ανασκαφικής έρευνας στην παλιά πόλη των Χανίων παρουσιάστηκαν από την αρχαιολόγο και πρώην γενική γραμματέα Πολιτισμού, Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη.

Στην πρόσφατη μελέτη τους στο περιοδικό Proceedings of the Geologists’ Association, οι Iain Stewart και Luigi Piccardi σημειώνουν ότι με τα σεισμογενή ρήγματα δημιουργούνται εξάρματα στο φυσικό τοπίο, κατάλληλα για την ίδρυση ακροπόλεων. Το στρατηγικό αυτό πλεονέκτημα θα μπορούσε να ακυρωθεί από τα καταστροφικά αποτελέσματα της επαναδραστηριότητας του ρήγματος. Παρά ταύτα στις συγκεκριμένες θέσεις συνεχίζεται η κατοίκηση. Οι ίδιοι μελετητές συνδέουν τα αρχαία ιερά στο Αιγαίο, όπως των Δελφών, και σημαντικές ακροπόλεις, όπως των Μυκηνών, με την ίδρυσή τους πάνω σε ρήγματα που προκλήθηκαν από σεισμική δραστηριότητα και την επιμονή της επανίδρυσής τους στο ίδιο σημείο μετά από καταστροφικούς σεισμούς.

Επίσης, ενδιαφέροντα αποτελέσματα αναμένονται από τις αναλύσεις για έλεγχο DNA του σκελετικού υλικού της νεαρής γυναίκας αλλά και των πολεμιστών των τάφων της Κυδωνίας της ίδιας περιόδου, καθώς και για διατροφικές συνήθειες και παθογένειες στη μυκηναϊκή Κρήτη. Οι αναλύσεις γίνονται στα εργαστήρια του Max Planck Institute for the Science of Human History στην Jena της Γερμανίας. Τέλος, η μελέτη της δρος Ανάγιας Σαρπάκη στο αρχαιοβοτανικό υλικό της ανασκαφής Κατρέ 1 προσθέτει πολλά στις γνώσεις των τελετών που διεξάγονταν στον χώρο.