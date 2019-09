Την είδηση του θανάτου του Νάνου Βαλαωρίτη ανακοίνωσαν με συγκινητικό τρόπο τα παιδιά του στην προσωπική σελίδα του ποιητή στο Facebook.

«Με μεγάλη μας θλίψη, ανακοινώνουμε το θάνατο του πατέρα μας, Νάνου Βαλαωρίτη. Πήγε να συναντήσει την αγαπημένη του σύζυγο Μαρία. Η ημερομηνία της κηδείας θα ανακοινωθεί σύντομα. With great sorrow, we announce the death of our father, Nanos Valaoritis. He went to meet his beloved Marie The date of the funeral will be announced», γράφουν , συνοδεύοντας την ανάρτησή τους με φωτογραφίες του ζευγαριού.