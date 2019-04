Απονομή βραβείων μαθητικού διαγωνισμού ζωγραφικής 2018-2019 - ΦΩΤΟ

Με μεγάλη επιτυχία, και με τη συμμετοχή δεκάδων μαθητών από σχολεία ολόκληρης της χώρας, πραγματοποιήθηκε η απονομή των Βραβείων Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής 2018-2019 στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.

Τάκης Μαυρωτάς, Βάνα Ξένου, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, Ντόρα Ηλιοπούλου Ρογκάν, Shanna Ingram Παπαδήμου, Αικατερίνη Λέγγου

Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και Shanna Ingram Παπαδήμου με τους νικητές της κατηγορίας Α’ και Β΄ Δημοτικού

Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη

Shanna Ingram Παπαδήμου

Ντόρα Ηλιοπούλου Ρογκάν

Βάνα Ξένου

Αικατερίνη Λέγγου

Ακολούθησε η Απονομή των Βραβείων στα παιδιά των οποίων τα έργα επιλέχθηκαν από την κριτική επιτροπή. Στην κατηγορία Α’ και Β’ Δημοτικού βραβεύθηκαν οι: Θάνια Γίτσα (Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη), Σωκράτης Μπαφίτης (Κολλέγιο Ρόδου), Ιωάννα Σίσκα (Δημοτικό Σχολείο Λουτρού Αμφιλοχίας), στην κατηγορία Γ’ και Δ’ Δημοτικού οι: Ευφροσύνη Βεργίτση (International School of Athens), Κυριακή Μοσχοβάκη (1ο Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης) , Μαρία Καρατάσου (23o Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης), στην κατηγορία Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού οι : Παρασκευή Σιαμπάνη (4ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς), Manya Δαούλα (International School of Athens) καθώς και το ομαδικό έργο των μαθητών: Elena Abueid, Maria Bouzaranidis, Rodion Kyronen, Ross Uriel (International School of Athens). Όλα τα έργα που διακρίθηκαν κόσμησαν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», ενώ οι νικητές έλαβαν ως δώρο συλλεκτικό χαρακτικό έργο, προσφορά της γλύπτριας Βάνας Ξένου.

Αναμνηστικά Διπλώματα απονεμήθηκαν σε 35 ακόμα μαθητές των οποίων τα έργα έφτασαν στην τελική φάση του Διαγωνισμού. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα συγκινητικό το γεγονός ότι η απονομή των Αναμνηστικών Διπλωμάτων πραγματοποιήθηκε από την κυρία Βαρδινογιάννη και τον νικητή του πρώτου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής, Θανάση Σωτηρόπουλο.