Συγκινητικό το μήνυμα αποχαιρετισμού στον Θέμο Αναστασιάδη, της αδελφής του, Νταϊάνας.

«Πάντα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτός είναι ο ΗΡΩΑΣ ΜΟΥ. Πάντα ευτυχής και γελαστή πλάι του, αυτό μου έφθανε και περίσσευε. He did it his way και πάντα θα τον καμαρώνω γι’ αυτό» έγραψε στο Facebook η μικρότερη αδελφή του δημοσιογράφου κάτω από την παιδική τους φωτογραφία όπου χαμογελούν και κρατιούνται χέρι χέρι!