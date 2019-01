2ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Institute of Life

Με απόλυτη επιτυχία και με πολύ σημαντικές επιστημονικές ανακοινώσεις ολοκληρώθηκε το 2ο Επιστημονικό της Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, το οποίο έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής από τις 10 έως τις 12 Ιανουαρίου 2019. Το κεντρικό θέμα του συμποσίου ήταν οι νεότερες εξελίξεις στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και η χειρουργική αντιμετώπιση συχνών γυναικολογικών παθήσεων.

Το Επιστημονικό Συμπόσιο της Institute of Life αποτέλεσε πόλο έλξης για επιστήμονες από όλο τον κόσμο και σκοπός του ήταν η επίτευξη διεθνών επιστημονικών συνεργασιών σε φλέγοντα θέματα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στο συνέδριο συμμετείχαν ως ομιλητές, διακεκριμένοι επιστήμονες από όλον τον κόσμο, οι οποίοι παρουσίασαν καινοτόμες μεθόδους αντιμετώπισης των προβλημάτων γονιμότητας και αντάλλαξαν την επιστημονική τους εμπειρία με τους Έλληνες ειδικούς.

Την τελετή έναρξης του συνεδρίου τίμησε με την παρουσία της η κα Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη , η οποία στο χαιρετισμό της συνεχάρη την προσπάθεια των Ελλήνων Επιστημόνων και της πρότυπης Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Institute of Life που επενδύουν σε νέες τεχνικές και πρωτοποριακές τεχνολογίες, αλλά και συμβάλλουν στην μετάδοση της επιστημονικής γνώσης.

Στο πλαίσιο του συμποσίου πραγματοποιήθηκε, εκτός των άλλων, στρογγυλή τράπεζα ανταλλαγής απόψεων από κορυφαίους επιστήμονες με καινοτόμο θέμα: «ο ρόλος των μιτοχονδρίων στην αναπαραγωγή» η οποία αναμεταδόθηκε ζωντανά διαδικτυακά, από την Αμερικανική Εταιρία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής ( ASRM ) που εκδίδει το περιοδικό Fertility – Sterility, σε 7.000 επιστήμονες από 100 χώρες . Η επιστημονική ομάδα της Institute of Life ανακοίνωσε, στην παγκόσμια αυτή τηλεδιάσκεψη, τα αποτελέσματα της πρωτοποριακής Κλινικoεργαστηριακής Έρευνας, που διεξήγαγε τα τελευταία 2 χρόνια στην Ελλάδα, τα οποία επιβεβαιώνουν την ασφάλεια της μεθόδου της μιτοχονδριακής αντικατάστασης, σε ανθρώπινα ωάρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο επιστημονικός συνεργάτης της Institute of Life , Δρ. Nuno Costa-Borges ανακοίνωσε την 1η εγκυμοσύνη με την εφαρμογή της μεθόδου της Μεταφοράς της Μητρικής Ατράκτου σε Ελληνίδα γυναίκα.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν από την ομάδα της Institute of Life αναμένεται να επηρεάσουν θετικά το μέλλον της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Institute of Life εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η μέθοδος της Μεταφοράς της Μητρικής Ατράκτου, με την οποία για πρώτη φορά επιτεύχθηκε εγκυμοσύνη στην Ελλάδα, μπορεί να αποτελέσει τομή για την Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή. Είμαστε πολύ περήφανοι που μας δίνεται η ευκαιρία να μοιραζόμαστε με συναδέλφους από όλον τον κόσμο τις νεότερες εξελίξεις στον κλάδο. Η καινοτομία είναι η τροφή της επιστήμης και στην Institute of Life κατευθύνουμε όλες μας τις προσπάθειες προς το νεότερο, το καλύτερο και το αποτελεσματικότερο».