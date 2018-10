Χώρος, Ήχος και Αυτοσχεδιασμός στη Στέγη

Συνέδριο | 19 έως 21 Οκτωβρίου 2018

Παράλληλο πρόγραμμα | 20 & 21 Οκτωβρίου 2018

Έκθεση Urban Sound Art | 19 έως 28 Οκτωβρίου 2018 | Ελεύθερη Είσοδος | 10:00-22:00

Εντός και εκτός Στέγης

Ένα διεθνές συνέδριο με συζητήσεις, διαλέξεις, συναυλίες, μια έκθεση και soundwalks, στη Στέγη αλλά και στους δρόμους της πόλης, που εστιάζει σε νέες αυτοσχεδιαστικές πρακτικές sound art και περφόρμανς σε αστικά και μη-αστικά περιβάλλοντα.

Τα τελευταία 50 χρόνια διευρύνεται διαρκώς η δημιουργική χρήση αστικών και φυσικών ήχων στην τέχνη. Πώς τέτοιες πρακτικές, ειδικότερα αυτές που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, αποκαλύπτουν νέες δυνατότητες αυτοσχεδιασμού με τον χώρο και τον χρόνο του εκάστοτε περιβάλλοντος; Πώς αυτές οι νέες αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν τις κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις;

Το συνέδριο Χώρος, Ήχος και Αυτοσχεδιασμός, από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου, στη Στέγη αλλά και εκτός αυτής, εστιάζει στον ρόλο της αστικής και υπαίθριας sound art και άλλων επιτελεστικών πρακτικών που χρησιμοποιούν νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Επίσης, διερευνώνται ζητήματα που αφορούν την πολιτισμική ιδιαιτερότητα της χρήσης ψηφιακών εργαλείων σε αυτό το πεδίο. Μεταξύ άλλων, θα γίνουν παρουσιάσεις εφαρμογών για soundwalks που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς, του πρότζεκτ “Tuned City” στην Αρχαία Μεσσήνη, καθώς και της πρωτοβουλίας της Στέγης και των Medea Electronique, “Soundscapes/Landscapes”.

Το συνέδριο πλαισιώνεται από την έκθεση Urban Sound Art / Η τέχνη του ήχου σε δημόσιους χώρους στον 4ο όροφο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, από τις 19 έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου παρουσιάζονται μεγάλα πρότζεκτ ηχητικών εγκαταστάσεων από ηχητικούς καλλιτέχνες, από το 2010 έως σήμερα στην πόλη της Βόνης.

Συντελεστές

Επιμέλεια: Eric Lewis, Χρήστος Καρράς

Επιμέλεια παράλληλου προγράμματος: Αγγελική Πούλου

Συμμετέχουν: Γιάννης Κοζάτσας/Θοδωρής Δημητράκος/Κώστας Πασσάς (Κρίση, Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση), Νίκος Μπουμπάρης, Γιώργος Σαμαντάς, Βασίλης Ψαρράς, Rani Al Rajji, Ludger Brummer, Rebecca Caines, Budhaditya Chattopadhyay, Teresa Connors, John Drever, hd.kepler platform, Olivier Le Gal & Rodolphe Alexis (Collectif MU), Jesus Jara Lopez & Patricia Dominguez Larrondo (Medialab-Prado), Úna Monaghan, Medea Electronique art collective, Gascia Ouzounian, Carsten Seiffarth, Carsten Stabenow, Ellen Waterman

Σε συνεργασία με:

Διεθνές Ινστιτούτο για την Κριτική Έρευνα στον Αυτοσχεδιασμό

(The International Institute for Critical Studies in Improvisation)

Με την υποστήριξη: E.Δ.Ω., Καφέ Πλάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ

Φουαγιέ 4ου ορόφου

19-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Urban Sound Art / Η τέχνη του ήχου σε δημόσιους χώρους

Δωρεάν Είσοδος | 10:00-22:00

Μεγάλα πρότζεκτ ηχητικών εγκαταστάσεων από ηχητικούς καλλιτέχνες, από το 2010 έως σήμερα στην πόλη της Βόνης, γίνονται έκθεση στον 4ο όροφο της Στέγης. Μια έκθεση για την τέχνη του ήχου στον δημόσιο χώρο της σύγχρονης πόλης.

Η τέχνη του ήχου σε δημόσιους χώρους βρίσκεται στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής και ερευνητικής εργασίας του bonn hoeren. Ξεκινώντας το 2010 από το Ίδρυμα Μπετόβεν για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό του Δήμου της Βόνης, το πρότζεκτ υπό την επιμέλεια του Carsten Seiffarth (Βερολίνο) μελετά διαρκώς τις ακουστικές συνθήκες και τα ηχητικά περιβάλλοντα που καθορίζουν τους σύγχρονους αστικούς χώρους. Για τον σκοπό αυτόν, το bonn hoeren αναθέτει κάθε χρόνο σε ένα άτομο τον ρόλο του ηχητικού καλλιτέχνη της πόλης της Βόνης για το συγκεκριμένο έτος. Ο φιλοξενούμενος καλλιτέχνης (μέσω residency) υλοποιεί μια νέα ηχητική εγκατάσταση για την πόλη. Επιπλέον, αυτές οι καλλιτεχνικές φιλοξενίες περιλαμβάνουν ακουστική έρευνα και επιτόπιες διερευνήσεις, καθώς επίσης επιστημονικές παράλληλες δράσεις και εκπαιδευτικά πρότζεκτ.

Η έκθεση “Urban Sound Art" καταγράφει τα μεγάλα πρότζεκτ ηχητικών εγκαταστάσεων που δημιούργησαν οι ηχητικοί καλλιτέχνες της πόλης της Βόνης από το 2010 μέχρι σήμερα. Τα έργα των Sam Auinger (2010), Erwin Stache (2011), Andreas Oldörp (2012), Christina Kubisch (2013), Max Eastley (2014), Stefan Rummel (2014), Edwin van der Heide (2015), Gordon Monahan (2016) και Maia Urstad (2017) δίνουν μια εικόνα για το πόσο ποικιλόμορφη είναι η εμπλοκή των ηχητικών καλλιτεχνών με τις αστικές καταστάσεις και τους χώρους, στο πλαίσιο του bonn hoeren. Με τον δικό τους, μοναδικό τρόπο ο καθένας, καταπιάνονται όλοι με θέματα όπως η αλληλεπίδραση μεταξύ ήχου και δημόσιου χώρου, ήχου και αρχιτεκτονικής, καθώς και ήχου και φυσικού περιβάλλοντος, επιδεικνύοντας την αφθονία των προοπτικών που μπορούν να προσφέρουν τα «επιτόπια» ηχητικά έργα.

Το “Urban Sound Art” είναι μια έκθεση του bonn hoeren, ενός πρότζεκτ του Ιδρύματος Μπετόβεν για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό του Δήμου της Βόνης.

Καλλιτεχνική διεύθυνση & Διεύθυνση έργου: Carsten Seiffarth

Κείμενα της έκθεσης: Markus Steffens

Μεταφράσεις στα αγγλικά: Philip Jacobs

Εγκατάσταση της έκθεσης στην Αθήνα: Carsten Stabenow

Σχεδιασμός: graphic office cyan, Βερολίνο

ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μικρή Σκηνή | Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, χωρίς μετάφραση/διερμηνεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18:15 | Εισαγωγή

18:30 | Προβολή ταινίας: “Soundscapes Landscapes' Soundwalks – Rhizomes I,II,III”

Ένα ντοκιμαντέρ της Medea Electronique

19:00 | Ομιλίες

Χρήστος Καρράς: "Mediated Participation"

Rani Al Rajji: "Phonic Heimat"

Gascia Ouzounian: "Unplanning the Acoustic City: Sound Art in Post-War Beirut"

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

10:00-12:00 | Ομιλίες

Carsten Seiffarth: "bonn hoeren" | Sound Installation Art in Bonn since 2010

Βασίλης Ψαρράς: "Metaphors for walking: ‘Tuning’ space, senses and imagination"

Νίκος Μπουμπάρης: "Audio Walks and Intermediality"

Teresa Connors: "Creative coding in an Ecological Performativity Practice"

12:30-14:00 | Ομιλίες

Αγγελική Πούλου: "Soundwalking and Archiving: Convergences and Tensions"

Budhaditya Chattopadhyay: "Mise-en-sonore: Improvising with Space in Sound Art"

Carsten Stabenow: "What’s New in the City?: Improvisation as Curatorial Practice"

21:00-22:00 |Διάλεξη-περφόρμανς

Úna Monaghan: "Spaces to Improvise in Irish Traditional Music"

22:15-22:30 | Περφόρμανς

Teresa Connors & Ellen Waterman: "Aspects of Trees"

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

16:30-18:00 | Ομιλίες

Rebecca Caines: "Improvised Remembering: Noise into Signal—a site-specific project in Wuhan, China"

John Drever: "The Role of Improvisation in Auraldiverse Soundwalking"

Ellen Waterman: "Klang-Opus á la fin de crépescule: Improvising Place and Space in the Cape Spear Project"

18:15-19:15 | Ομιλίες

Ludger Brummer: "The influence of timbre on spatial perception"

Γιώργος Σαμαντάς: "Site-specificity and the Cloud: Improvising with the spatial, temporal, and digital perceptions of space"

19:30-20:00 | Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης / Σύνοψη

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (soundwalks & ομιλίες)

“Rewriting the Text of the City” / «Ξαναγράφοντας το κείμενο της πόλης»

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για τους ηχητικούς περιπάτους απαιτείται κράτηση μέσω e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

16:00-17:00 | “Astrorythmes”: Ένας επιτελεστικός ηχητικός περίπατος από τους hd.kepler.

Σημείο συνάντησης: Καφέ Πλάτων (στις 15:45), Τριπόλεως 61, Ακαδημία Πλάτωνος (απέναντι από το Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος)

18:00-19:30 | Συνάντηση δημιουργικών ομάδων

Καφέ Πλάτων | Τριπόλεως 61, Ακαδημία Πλάτωνος

Συμμετέχουν: Θοδωρής Δημητράκος / Γιάννης Κοζάτσας / Κώστας Πασσάς (Κρίση, Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση), hd.kepler. art & research platform (Ελένη Ρήγα – Florent Frizet), Medea Electronique art collective (Μανώλης Μανουσάκης – Tim Ward)

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

9:30-10:30 | “Debating Athens”: Ένας φιλοσοφικός ηχητικός περίπατος από τους Θοδωρή Δημητράκο / Γιάννη Κοζάτσα / Κώστα Πασσά (Κρίση, Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση)

Σημείο συνάντησης: Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (στις 9:15), Ερμού 134

11:00-12:00 | “Soundscapes Landscapes / Rhizome II / Gazi/ Kerameikos/ Metaxourgeio”: Ένας ηχητικός περίπατος από τη Medea Electronique

Σημείο συνάντησης: E.Δ.Ω. Χώρος Δημιουργικών Εργαστηρίων, Προφήτου Δανιήλ 18, Κεραμεικός

Οδηγίες για μεταφόρτωση της εφαρμογής: εδώ.

12:00-13:30 | Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με σχεδιαστές εφαρμογών

E.Δ.Ω. Χώρος Δημιουργικών Εργαστηρίων, Προφήτου Δανιήλ 18, Κεραμεικός

Συμμετέχουν: MU Collective (Γαλλία), MediaLab Prado (Ισπανία)

Συντονισμός: Gascia Ouzounian

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

19 – 28 Οκτωβρίου 2018

Εντός και εκτός Στέγης

Δελτία εισόδου/ Δηλώσεις συμμετοχής

Η πρόσβαση στους ηχητικούς περιπάτους γίνεται με προεγγραφή στο [email protected]

Οι εκδηλώσεις στη Στέγη χρειάζονται δελτίο εισόδου με σειρά προτεραιότητας

Η έκθεση στο Φουαγιέ 4ου ορόφου και οι συζητήσεις εκτός Στέγης είναι με ελεύθερη είσοδο

