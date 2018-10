Το Ίδρυμα Ωνάση στην Αμερική - Νέες συμπαραγωγές στη Νέα Υόρκη

Το Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζει να προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, επεκτείνοντας τις συνεργασίες του με μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς της Αμερικής. Μετά τη συμπαραγωγή με το Public Theater της Νέας Υόρκης στο Τhe Gospel at Colonus, το μιούζικαλ-θρύλος του βραβευμένου Lee Breuer που γιόρτασε την 35η επέτειό του στο ανοιχτό θέατρο Delacorte, στο Central Park της Νέας Υόρκης (4-9 Σεπτεμβρίου), ακολουθούν νέες συμπαραγωγές στη Νέα Υόρκη με το BAM, τη NYPL / New York Public Library, τη French Embassy, το Pioneer Works.

Η συνεργασία με το BAM συνεχίζεται με το φεστιβάλ Speaking Truth to Power: Η ελευθερία του λόγου είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες προβληματίζονταν αναφορικά με τον βαθμό που η ελευθερία του λόγου θα έπρεπε να είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη, κατέληγαν στο συμπέρασμα πως ορισμένα άτομα, συχνά χάρη στον χαρακτήρα ή τον τρόπο ζωής τους, ήταν εμποτισμένα με παρρησία, κάτι που τους επέτρεπε να μιλούν ελεύθερα, ειλικρινά, ανοιχτά και, ενίοτε, προσβλητικά.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει ταινίες που θα προβληθούν στα BAM Rose Cinemas, συζητήσεις που θα γίνουν στο BAM Fisher Hillman Studio, καθώς ένα installation-ανάθεση του Onassis Culture. Θα προβληθούν οι ταινίες: Ran (1985) του Akira Kurosawa, την 1η Οκτωβρίου, The Arbor (2011) της Clio Barnard, στις 15 Οκτωβρίου, Whose Streets? (2017) των Sabaah Folayan και Damon Davis, στις 29 Οκτωβρίου, Taxi (2015) του Jafar Panahi, στις 3 Δεκεμβρίου.

Στην πρώτη συζήτηση, με τίτλο On Fear and Governance (Περί φόβου και διακυβέρνησης), στις 5 Οκτωβρίου, η σκηνοθέτρια Anne Bogart, η ποιήτρια Monica Youn και ο πολιτικός επιστήμονας Corey Robin εξετάζουν τις επιπτώσεις μιας κοινωνίας που διέπεται από τον φόβο και τη θέση της βούλησης στην προαγωγή της αλήθειας. Η συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο της παράστασης των Βακχών στο ΒΑΜ. Στη δεύτερη συζήτηση, On Confronting Silence (Αντιμέτωπες με τη σιωπή), στις 20 Οκτωβρίου, η Masha Gessen, η Aja Monet και η Amanda Foreman συζητούν την αλήθεια των βιωμάτων των γυναικών στη δημόσια σφαίρα. Τι συμβαίνει όταν η εξουσία χρησιμοποιείται για να σιωπήσει και να υπονομεύσει την αλήθεια; Η συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο της παράστασης Measure for Measure (Με το ίδιο μέτρο) του Σαίξπηρ, που ανεβαίνει στο ΒΑΜ. Στην τρίτη συζήτηση, On the Force of Truth (Περί της δύναμης της αλήθειας), την 1η Νοεμβρίου, ένα πάνελ συγγραφέων και καλλιτεχνών εξετάζουν τη μη βίαιη αντίσταση του Γκάντι και την τοποθετούν σε ένα ιστορικό συνεχές άλλων κινημάτων κοινωνικής δικαιοσύνης, από τα γραπτά του Τολστόι έως το Black Lives Matter. Η asha bandele, η Tilde Björfors και ο Anand Giridharadas συζητούν με τον Charles W. Mills στο πλαίσιο της όπερας του Philip Glass που παρουσιάζεται στο ΒΑΜ Satyagraha. Η τέταρτη συζήτηση, με τίτλο On the Economics of Fatalism (Περί των οικονομικών της μοιρολατρίας), στις 8 Δεκεμβρίου, αναζητά απάντηση στο ερώτημα: Πώς ο προσωπικός παράγοντας προκαθορίζει την ικανότητα να μιλήσει κάποιος για τη δική του αλήθεια; Ο φιλόσοφος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ωνάση Simon Critchley προΐσταται αυτής της συζήτησης σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες και τη δυνατότητα που έχει κάποιος να εκφράσει τα βιώματά του. Μια συζήτηση με τη Sarah Jaffe και τον Sanjay G. Reddy που διεξάγεται στο πλαίσιο της συμπαραγωγής του Ιδρύματος Ωνάση με το BAM, Greek.