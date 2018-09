Εγκαίνια έξι εκθέσεων της Thessaloniki PhotoBiennale 2018 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Τα εγκαίνια έξι εκθέσεων φωτογραφίας της «Thessaloniki PhotoBiennale 2018» πραγματοποιήθηκαν απόψε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Πρόκειται για πέντε ατομικές εκθέσεις φωτογράφων από την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία, καθώς και για μια ομαδική επετειακή έκθεση φωτογραφίας για τα τριάντα χρόνια από την έναρξη του θεσμού (Thessaloniki PhotoBiennale, που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Η ομαδική έκθεση φωτογραφίας έχει τίτλο: «Η ανθρώπινη συνθήκη - Η Photosynkyria στη συλλογή του ΜΜΣΤ» και λειτουργεί ως φόρος τιμής στον ιδρυτή και αρχιτέκτονα της Photosynkyria 'Αρι Γεωργίου, στην επέτειο φέτος των τριάντα χρόνων από την πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ το 1988. Χάρη στη δράση του Α. Γεωργίου δωρίθηκαν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης τα περισσότερα από τα έργα που παρουσιάζονται. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα, επιλεγμένα, από τη δουλειά είκοσι έξι Ελλήνων και ξένων φωτογράφων-καλλιτεχνών, από εκθέσεις της Photosynkyria. Τα περισσότερα από τα έργα εντάσσονται χρονικά στα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας 1990 και προέρχονται είτε από την εποχή της αναλογικής φωτογραφίας, είτε από τις απαρχές της άυλης ψηφιακής εικόνας που επικρατεί σήμερα, είτε από το μεταίχμιο τους. Την επιμέλεια έκθεσης είχε ο Θοδωρής Μάρκογλου.

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες είναι : Περικλής Αλκίδης, Emmanuel Angelicas (AU), Gilbert Bel-Bachir (MA/AU), Eduardo Ibanez (ES), Phil Bayly (AU), Dick Blau (US), Toni Catany (ES), 'Αρις Γεωργίου, Philippe Delacroix (FR), Γιώργος Δεπόλλας, Pierre Devin (FR), Arthur Georgeson (AU), Λίζη Καλλιγά, Les(lie) Krims (US), Σάββας Λαζαρίδης, Νατάσσα Μαρκίδου, Νίκος Μάρκου, Nestor Millan (PR), Helmut Obers (DE), Payram (IR), Bernard Plossu (FR), Joan Rabascall (ES), Marialba Russo (IT), Diana Tahija (AU), Αθηνά Χρόνη, Rene Zurcher (CH)

«Οι δεσμοί που συνδέουν το ΜΜΣΤ με τη φωτογραφία, το Μουσείο Φωτογραφίας, τη Photosynkyria και μετά τη PhotoBiennale είναι πάρα πολύ παλιοί» δήλωσε η διευθύντρια του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Θούλη Μισυρλόγλου και πρόσθεσε: «Ο 'Αρις Γεωργίου, είναι επίσης ένας άνθρωπος, που μας συνέδεσε πάρα πολύ, γιατί ακριβώς, εκείνος, ως διοργανωτής αρχικά της Photosynkyria, είναι αυτός που διασφάλισε και την πρώτη φωτογραφική συλλογή του ΜΜΣΤ».

Οι ατομικές εκθέσεις ξένων καλλιτεχνών που φιλοξενούνται στο ΜΜΣΤ είναι: «America in a Trance» | Νίκος Γ. Καλλιανιώτης (US), «Processing…»| Nikola Mihov (BG), «Διμερή δωμάτια» | Mikhail Palinchak (UA), «Banjawarn» | Christopher Charles (AU), «Ανασκόπηση» | Jindřich Štreit (CZ).

«Η ομαδική έκθεση Ελλήνων καλλιτεχνών και ξένων συμμετοχών, περιλαμβάνει έργα που προέρχονται από τη συλλογή του ΜΜΣΤ, ενώ οι ατομικές εκθέσεις αποτελούν ένα πανόραμα διαφορετικών φωτογραφικών προσεγγίσεων από διαφορετικά σημεία του πλανήτη, από την Ουκρανία και της Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Τσεχία και τη Βουλγαρία» δήλωσε ο διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Ηρακλής Παπαϊωάννου και συνέχισε: «Νομίζω, ότι δίνουν στον επισκέπτη μια πραγματική εικόνα του πώς θέλουμε να είναι το φεστιβάλ».

Στην εκδήλωση παρέστη και χαιρέτισε ο πρέσβης της Τσεχίας στην Ελλάδα Γιαν Μπόντι (Jan Bondi).

«Είδα τις φωτογραφίες και τις απόλαυσα, ελπίζω να τις απολαύσετε κι εσείς το ίδιο, να συνομιλήσετε και με καλλιτέχνες που έχουν τις φωτογραφίες τους στην έκθεση. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία να βλέπουμε φωτογραφίες από όλο τον κόσμο και να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας και τους κοινούς μας στόχους, κάτι που είναι πολύ απαραίτητο στις μέρες μας» είπε ο κ. Μπόντι και πρόσθεσε :

«Έχουμε εξαιρετικούς δεσμούς με την Ελλάδα, έχουμε πολλούς τουρίστες από τη χώρα μας που έρχονται στην καταπληκτική σας πόλη… ευελπιστώ να δείτε όχι μόνο μέσα από τις φωτογραφίες αλλά και να ταξιδέψετε στην Τσεχία, στη δική μου χώρα, όπως και στις χώρες των καλλιτεχνών που τα έργα τους φιλοξενούνται εδώ σήμερα».

Οι εκθέσεις θα διαρκέσουν από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου (Ημέρες και ώρες: Πέμπτη 10:00-22:00, Παρασκευή 10:00-19:00, Σάββατο 10:00-18:00, Κυριακή 11:00-15:00).

Αύριο, Παρασκευή, στις οκτώ το βράδυ θα εγκαινιαστούν στο Μουσείο Φωτογραφίας και στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης στο λιμάνι τα δύο τμήματα της μεγάλης κεντρικής έκθεσης της "Thessaloniki PhotoBiennale 2018", με τίτλο: "Capitalist Realism"/«Καπιταλιστικός Ρεαλισμός» σε επιμέλεια Πηνελόπης Πετσίνη, με βοηθό επιμελητή τον Φώτη Μηλιώνη.