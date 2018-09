Η Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO, Μαριάννα Βαρδινογιάννη στο «Athens Democracy Forum»

Στο 6ο ετήσιο «Athens Democracy Forum», που διοργανώνουν οι New York Times στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, με θέμα «Democracy in Danger: Solutions for a Changing World» μίλησε η Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Η κυρία Βαρδινογιάννη στην ομιλία της, με τίτλο «Δημοκρατία και Κοινωνική Αλληλεγγύη σε έναν Κόσμο που Αλλάζει», τόνισε την ανάγκη οι κοινωνίες να επιστρέψουν στις αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, οι οποίες αποτελούν και την βάση του δημοκρατικού πολιτεύματος.

«Η εποχή μας, μας δίνει μία σπουδαία ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να μετατρέψουμε την κοινωνική αλληλεγγύη σε ευημερία για όλους. Εκτός από οικονομική στήριξη, να μοιραστούμε την γνώση. Έχουμε τα μέσα. Ας τα χρησιμοποιήσουμε για να μπορούν όλοι να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά πάνω από όλα ας ακούσουμε την καρδιά και την ψυχή μας που μας υπαγορεύουν ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως ίσοι ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο ανθρωπισμός είναι η μόνη ελπίδα που έχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Βαρδινογιάννη.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε με την ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, o οποίος μίλησε για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την υπονόμευση της δημοκρατίας, αναφέροντας ως μεγαλύτερους κίνδυνους της δημοκρατίας, την επικυριαρχία του «οικονομικού» επί του «θεσμικού» και τις ακραίες εκφάνσεις του νεοφιλελευθερισμού.

Στο «Athens Democracy Forum» συμμετέχουν νομπελίστες, πολιτικοί από ολόκληρο τον κόσμο, πανεπιστημιακοί από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, άνθρωποι του πνεύματος και του πολιτισμού, επιχειρηματίες καθώς και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των New York Times Mark Thompson, o Πρόεδρος των New York Times International Stephen Dunbar-Johnson καθώς και ο Αντιπρόεδρος των New York Times Conferences κύριος Αχιλλέας Τσάλτας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των εργασιών του 6ου Athens Democracy Forum το «Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» και ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» συνέβαλαν, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στη διοργάνωση του «United Nations Global Goals Interactive Lunch Round Tables», με θέματα συζήτησης την υγεία, την παιδεία, την ισότητα και την κλιματική αλλαγή.

