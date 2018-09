Οριάνα Φαλάτσι - Σαν σήμερα το 2006 πεθαίνει ο μεγάλος έρωτας του Αλέκου Παναγούλη - ΦΩΤΟ

Επιμέλεια: Γιάννης Πολίτης

Η Οριάνα Φαλάτσι, υπήρξε μια από τις σημαντικές προσωπικότητες του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Ήταν Ιταλίδα δημοσιογράφος, πολεμική ανταποκρίτρια και συγγραφέας. Σε όλη της τη ζωή, υπήρξε πάντα ενεργή στα πολιτικά πράγματα ενώ ήταν πολεμική ανταποκρίτρια στους πιο πολλούς πολέμους της δεκαετίας του 70. Παράλληλα πήρε συνεντεύξεις από τις πιο διάσημες προσωπικότητες των δεκαετιών του 60 και του 70 οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε βιβλίο υπό τον τίτλο «Intervista con la storia. Παράλληλα υπήρξε ο μεγάλος έρωτας του Αλέκου Παναγούλη, για τον οποίο έγραψε το βιβλίο «Ένας άντρας».

Επίσης γνωστά της έργα είναι το «Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ», το «Η οργή και η περηφάνια» και το «Ινσαλλάχ». Το πιο επιτυχημένο εμπορικά βιβλίο της, The Rage and The Pride, που εκδόθηκε λίγο μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 συγκέντρωσε τα πυρά των κριτικών με το σκεπτικό ότι προκαλεί το μίσος εναντίον των μουσουλμάνων. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ζούσε στο Μανχάταν, τη δεύτερη πατρίδα της όπως αποκαλούσε. Πέθανε από καρκίνο του μαστού σαν σήμερα το 2006, στη Φλωρεντία.

