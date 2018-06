«Βουτιά στην παραγωγή και το marketing μιας νέας ταινίας»: Ένας πρακτικός οδηγός για σκηνοθέτες και παραγωγούς

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το ημερήσιο σεμινάριο για επαγγελματίες του σινεμά «Βουτιά στην παραγωγή και το marketing μιας νέας ταινίας», που διοργανώθηκε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Περισσότεροι από 150 επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου συμμετείχαν στη δράση. Ανάμεσά τους, σκηνοθέτες, παραγωγοί, ηθοποιοί, μοντέρ και τελειόφοιτοι κινηματογραφικών σχολών, οι οποίοι συνομίλησαν με τους εισηγητές πάνω σε θέματα μάρκετινγκ και πωλήσεων ταινιών, καθώς και για τον ρόλο-κλειδί του casting director.

Τους συμμετέχοντες και τους εισηγητές καλωσόρισαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ορέστης Ανδρεαδάκης και ο γενικός διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Βασίλης Κοσμόπουλος.

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης είχε θέμα το logline, τις περιλήψεις και τη σημασία τους από το στάδιο της ανάπτυξης και της παραγωγής του φιλμ μέχρι το packaging, το μάρκετινγκ, την πώληση και τελικά τη διανομή του. Εισηγητές ήταν οι Αργύρης Παπαδημητρόπουλος (σκηνοθέτης, παραγωγός), Χριστίνα Λιάπη (εκπρόσωπος πωλήσεων, Heretic Outreach), Λίλυ Παπαγιάννη (publicity manager, εταιρεία διανομής Feelgood Entertainment) και Λίζα Λινάρδου (Hellas Film, Προώθηση και Φεστιβάλ, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου).

Το δεύτερο μέρος της δράσης εστίασε στην ειδικότητα του casting director, στο πόσο και πότε είναι απαραίτητος και τι μπορεί να προσφέρει στην ταινία σε επίπεδο παραγωγής, μάρκετινγκ και διανομής. Μίλησαν οι διεθνούς φήμης casting directors Beatrice Kruger - FBI CASTING SRL (Το άρωμα: Η ιστορία ενός δολοφόνου, Casino Royale, Borgias, Rome, κ.ά.) και Simone Bär - SIMONE BÄR CASTING (Inglourious Basterds, Grand Budapest Hotel κ.ά), ενώ συντονιστές της συζήτησης ανέλαβαν οι Έλληνες casting directors Μάκης Γαζής και Άκης Γουρζουλίδης.

Ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος παρουσίασε την πορεία του lookbook, του logline και της σύνοψης της ταινίας του Suntan, εξηγώντας για το πώς άλλαξαν από την αρχική ιδέα μέχρι την παρέμβαση της εταιρείας sales agent που ανέλαβε το φιλμ, καθώς επιλέχθηκε τελικά μια διαφορετική προσέγγιση που απευθυνόταν σε ένα ευρύτερο κοινό. Το αρχικό tagline της ταινίας "A coming of middle age film" άλλαξε σε "Some Bronze. Others Burn". Μέσα από αυτό το παράδειγμα, ο σκηνοθέτης τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζεται κανείς με τους σωστούς ανθρώπους, ενώ υπογράμμισε ότι πάντα επιλέγει να δουλεύει στενά με τον sales agent και τον διανομέα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η λάθος προώθηση της ταινίας.

Από την πλευρά της, η Λίλυ Παπαγιάννη αναφέρθηκε στο logline, «μια μικρή περίληψη μάξιμουμ τριών προτάσεων και 25-35 λέξεων». Σημείωσε ότι αυτό είναι το DNA της ταινίας, με το οποίο μεταφέρει κανείς με καλογραμμένο τρόπο τι ακριβώς είναι η ταινία, ενώ τόνισε τη σημασία που έχουν τα 4Π - Ποιός/ Πού/ Πότε/ Πώς – για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε δυο διαφορετικά παραδείγματα ταινιών, το Amerika Square του Γιάννη Σακαρίδη και Η Ρόζα της Σμύρνης του Γιώργου Κορδελλά, για να μιλήσει για τους διαφορετικούς τρόπους και εργαλεία προώθησης μιας ταινίας ανάλογα με τα κύρια χαρακτηριστικά της.

Η Χριστίνα Λιάπη ανέφερε ότι ένας sales agent μπορεί να μπει σε μια ταινία σε διάφορα στάδια της παραγωγής, ωστόσο είναι σημαντικό να την αναλάβει στο πρωταρχικό στάδιο. Μίλησε για την καταγραφή και αποτίμηση των χαρακτηριστικών μιας ταινίας και τα κείμενα (σύνοψη, logline) που μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με το σε ποιόν απευθύνονται, χωρίς να χάνεται ωστόσο η συνοχή στην προσέγγιση του φιλμ. Έκλεισε λέγοντας ότι είναι απαραίτητο όταν προσεγγίζει κανείς έναν sales agent να υπάρχει έτοιμο treatment σεναρίου και προαιρετικά ένα lookbook ή moodboard, ενώ υπογράμμισε ότι η αφοσίωση και η προετοιμασία του σκηνοθέτη είναι απαραίτητα για την εύρεση sales agent.

Η Λίζα Λινάρδου μίλησε για το πώς το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου προωθεί μια ταινία, είτε σε συνεργασία με τον sales agent - εφόσον υπάρχει – είτε με τον παραγωγό της. Το τμήμα Hellas Film του ΕΚΚ λειτουργεί ως matchmaker για τα διεθνή φεστιβάλ, προσεγγίζει ελληνικά φεστιβάλ του εξωτερικού, ενισχύει ταινίες με συμμετοχές σε διακεκριμένα φεστιβάλ και συμβουλεύει τους κινηματογραφιστές για την προώθηση των ταινιών τους.

Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στους casting directors. Ο Μάκης Γαζής, ανοίγοντας την συζήτηση, τόνισε ότι χωρίς τους ηθοποιούς δεν θα υπήρχαν ταινίες μυθοπλασίας, ευχαρίστησε το Φεστιβάλ, το γραφείο casting Ready to Cast και ειδικότερα τους συναδέλφους casting directors Σοφία Δημοπούλου και Φραγκίσκο Ξιδιανό που προετοίμασαν την συνάντηση με τις καλεσμένες του σεμιναρίου Simone Bär και Beatrice Kruger. Από την πλευρά του, ο Άκης Γουρζουλίδης τόνισε τη σημασία της συνεργασίας του casting director με τον παραγωγό και τον σκηνοθέτη από το στάδιο της προπαραγωγής μέχρι το τέλος των γυρισμάτων και μίλησε για το πώς το σωστό casting μπορεί να βοηθήσει στο μάρκετινγκ και τη διανομή μιας ταινίας.

Η Beatrice Kruger τόνισε ότι ο casting director είναι υπεύθυνος για την εύρεση του σωστού ηθοποιού για το σωστό ρόλο αλλά και το σωστό σκηνοθέτη. Για να προτείνει η ίδια έναν ηθοποιό δίνει μεγάλη σημασία στην περιγραφή των χαρακτήρων μέσα στο σενάριο, αλλά και στις επιπλέον πληροφορίες που αντλεί από τις συζητήσεις με το σκηνοθέτη. Έδωσε συμβουλές σε ηθοποιούς για το πώς να χτίσουν το προφίλ τους σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ενώ τόνισε ότι με τον casting director, ο σκηνοθέτης εξοικονομεί χρόνο και χρήματα στα πρώτα στάδια της παραγωγής. Εξήγησε ότι η ίδια κάνει τις οντισιόν μόνη της, ωστόσο υπάρχουν μερικοί σκηνοθέτες όπως ο Κόπολα, οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία των οντισιόν και να αυτοσχεδιάζουν με τους ηθοποιούς.

Η Simone Bär εξήγησε ότι εργάζεται με βάση μια προσωπική πλατφόρμα που περιέχει σχόλια και παρατηρήσεις για κάθε ηθοποιό, στην οποία ανατρέχει διαρκώς. Παράλληλα, μια φορά το χρόνο επισκέπτεται θεατρικές σχολές για την αναζήτηση νέων ταλέντων. Υπογράμμισε ότι ανάμεσα στα λάθη που κάνουν συχνά οι σκηνοθέτες είναι ότι έχουν ένα ελλιπές, προβληματικό σενάριο, το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο και αυτό δυσκολεύει τη δουλειά του casting director. Δίνει βάση στις ανθρώπινες πτυχές του επαγγέλματος και συμβουλεύει τους casting directors να έχουν κατανόηση, συναίσθηση και να αγαπάνε τους ανθρώπους.