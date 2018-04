Απάντηση σε δημοσίευμα που αναφέρει ότι έχει δεχθεί πρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ για να είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές, έδωσε ο Πέτρος Κόκκαλης.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού και γιος του Σωκράτη Κόκκαλη, απάντησε μέσω Facebook, κάνοντας chek-in από το Μπαχρέιν όπου βρίσκεται.

"Cost of a phone call = 0,05 cents > Value of information published @φιλελευθερος" έγραψε ο Πέτρος Κόκκαλης, διαψεύδοντας εμμέσως πλην σαφώς το δημοσίευμα.

Δηλαδή, η αξία της πληροφορίας που δημοσιεύεται είναι μικρότερη ακόμη από το κόστος ενός τηλεφωνήματος το οποίο είναι στα 5 cents.