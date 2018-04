Επίσκεψη της Πρέσβεως Καλής Θελήσεως της UNESCO Hedva Ser στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ»

Επίσημη επίσκεψη στην «Ογκολογική Μονάδα Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», πραγματοποίησε η Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO και διεθνούς φήμης γλύπτρια κυρία Hedva Ser, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα του Βιβλίου», τη Δευτέρα 23 Απριλίου.

Οι κυρίες Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και Hedva Ser, με το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΕΛΠΙΔΑΣ", τον Διοικητή του Νοσοκομείου Παίδων " Αγία Σοφία" κύριο Μανώλη Παπασάββα, καθώς και γιατρούς και νοσηλευτές της "Ογκολογικής Μονάδας Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ

Η κυρία Hedva Ser τοποθετεί το αστέρι με το όνομά της στον "Τοίχο των Αστεριών" της "Ογκολογικής Μονάδας Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ"

Αμέσως μετά, η κυρία Βαρδινογιάννη τίμησε την κυρία Ser με το «Βραβείο Αλληλεγγύης της ΕΛΠΙΔΑΣ», ενώ το αστέρι με το όνομά της τοποθετήθηκε στον «Τοίχο των Αστεριών». Τα παιδιά του Σχολείου της «Ογκολογικής Μονάδας» δώρισαν στην κυρία Ser ένα πολύχρωμο έργο που είχαν ετοιμάσει με αφορμή την ανακήρυξη της Αθήνας Παγκόσμιας Πρωτεύουσας του Βιβλίου, δίνοντας το δικό τους σύνθημα: «This year we are fully Booked!».

Η κυρίες Βαρδινογιάννη και Ser, αμέσως μετά την απονομή του Βραβείου Αλληλεγγύης της ΕΛΠΙΔΑΣ