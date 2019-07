Το, ήπιο, κλίμα που κυριάρχησε σχολίασε εισαγωγικά από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Του έκανε εντύπωση, όπως είπε, η μετατροπή των ύβρεων και των κραυγών σε θεσμική αταραξία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

«Μακάρι, κύριοι της κυβερνώσας παράταξης, αυτή η οβιδιακή σας μεταμόρφωση να συνιστά δείγμα έμπρακτης μεταμέλειας και στροφής στον πολιτικό πολιτισμό. Το βλέπω όμως δύσκολο», είπε ο Αλ. Τσίπρας και, επικαλούμενος τη στενή συνεργασία που έχει με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, επικαλέστηκε μια βρετανική παροιμία: You can't teach an old dog, new tricks, δηλαδή δεν μπορείς να διδάξεις σε έναν ηλικιωμένο σκύλο, νέα κόλπα.