Παπαρήγα: Η ΝΔ πήρε τη σκυτάλη από το στρωμένο κόκκινο χαλί που της άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ

Στην ομιλία της στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης η βουλευτής Επικρατείας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα είπε ότι «πήρε τη σκυτάλη το αυθεντικό κόμμα του κεφαλαίου, το αυθεντικό κόμμα της αστικής τάξης, το αυθεντικό κόμμα του αντικομμουνισμού».

Ανέφερε ότι ένα από τα νεώτερα στελέχη της ΝΔ και στο Κοινοβούλιο, ο κ. Κυρανάκης, «σε κάποια εκπομπή είπε ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε πως το ΚΚΕ σκότωνε Έλληνες κατά τη διάρκεια της Κατοχής '41-'44». Και πρόσθεσε: «Μάλλον ο κ. Κυρανάκης μπέρδεψε, το ΕΑΜ, το ΚΚΕ, τον ΕΛΑΣ με τον Τσαούς-Αντών, με τους κουκουλοφόρους που υποδείκνυαν ποιοι κομμουνιστές, ποιοι αντιφασίστες πρέπει να σκοτωθούν, μπέρδεψε το ΚΚΕ και το ΕΑΜ με τη δράση του ΕΔΕΣ και του Ζέρβα», τόνισε.

Είπε ότι η ΝΔ «πήρε τη σκυτάλη από το στρωμένο κόκκινο χαλί που της άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που πρόσθεσε αυτός όταν πήρε τη σκυτάλη απο τις προηγούμενες κυβερνήσεις», ανέφερε και υπογράμμισε ότι «είναι ένα πολύ δύσβατο χαλί που δεν πρέπει να βαδίσει αδιαμαρτύρητα ο λαός». Σημείωσε ακόμη ότι η ΝΔ πάει στον «εδραιωμένο δρόμο όλων των προγραμμάτων που ψηφίστηκαν την τελευταία δεκαετία, προπομπός των οποίων υπήρχε πριν την κρίση, και σε αυτό τον δρόμο θα στρώσει τις ακόμα πιο άγριες συνθήκες για το λαό της λεγόμενης ανάκαμψης της καπιταλιστικής κερδοφορίας».

Ενέταξε τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα, πέραν του αυθεντικού της αστικής τάξης, στις δυνάμεις που δίνουν τη δυνατότητα στο σύστημα «να κλείνει τις πληγές του», καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε τη διέξοδο για το σύστημα όταν έχασε η ΝΔ και καταποντίστηκε το ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ κατά του ΚΚΕ ότι «φοβάται να βάλει τα χέρια του στη φωτιά», είπε «όποιος λέει ότι το ΚΚΕ δεν βάζει τα χέρια του στη φωτιά, αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν έχει ιδέα τι σημαίνει οργάνωση της ταξικής πάλης σε οποιεσδήποτε συνθήκες». Η Α. Παπαρήγα αναφέρθηκε στην επισήμανση του ΚΚΕ για «πορεία συντηρητικοποίησης στην Ελλάδα» κυρίως διότι ο λαός ανεξαρτήτως των κινήτρων της ψήφου του «νομιμοποίησε με την ψήφο του αντικειμενικά -ένα μέρος του λαού δεν το πιστεύει αυτό- και τα δεκάχρονα μέτρα και αυτά που πρόκειται να έλθουν. Βγαίνει η ΝΔ και λέει έχω αυτοδυναμία, βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει δεν έχασα και πάρα πολλά». «Δεν αποδίδουμε κατηγορία, αλλά οι ψηφοφόροι αυτών των κομμάτων, χωρίς καμία "δήλωση μετανοίας" βέβαια, έχουν κάθε δικαίωμα να απονομιμοποιήσουν τα προγράμματα και τις πολιτικές των κομμάτων που ψήφισαν», πρόσθεσε. Ανέφερε ότι στην σύγχρονη ελληνική ιστορία συντελέστηκε αλλοίωση της όποιας ριζοσπαστικοποίησης ενός σημαντικού μέρους του λαού και την οποία «δεν μπορούσε να κάνει η ΝΔ με τον 'νόμο και την τάξη', σε δύο φάσεις με πρώτη το 1981 την εποχή ανόδου του ΠΑΣΟΚ και με δεύτερη εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε αποφασιστικό χτύπημα στον όποιο ριζοσπαστισμό υπήρχε μέσα στο λαό, στον οποίο (ριζοσπαστισμό) είχε συμβάλει και αυτός με τα μεγάλα συνθήματα και τα go back, αντί go away κ. Μέρκελ και το κατάφερε με την ιδεολογία και την πρακτική του "εφικτού", και με το ότι δεν υπάρχει εναλλακτική για το λαό, αλλά διαφορετικά μείγματα διαχείρισης της φτώχειας και του πλούτου».

Η Αλέκα Παπαρήγα είπε ότι οι αντιφάσεις που αναδεικνύει από τα σπλάχνα του το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα θα γίνουν αντικείμενο διαπάλης για τα μείγματα διαχείρισης, με ένα πρώτο ζήτημα εκείνο της Τουρκίας που είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας και ταυτόχρονα αμφισβητεί σύνορα. Ως δεύτερο ζήτημα ανέφερε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που οδηγεί στην «παγκόσμια υποχρησιμοποίηση της ανθρώπινης δύναμης».

Υπογραμμίζοντας ότι το ΚΚΕ δεν είναι εναντίον της τεχνολογίας, αλλά εναντίον του ιδιοκτήτη της τεχνολογίας, επισήμανε ότι «επειδή καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημα της ανεργίας του 50%-60%, η ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων και η ακόμα πιο φθηνή εργατική δύναμη όχι μόνο ως αμοιβή αλλά ως σύγχρονες ανάγκες θα είναι προβλήματα που θα οξυνθούν». «Πέρα από την υποχρέωσή μας να ακούγονται στη Βουλή η φωνή και τα προβλήματα των εργαζομένων θα συνεχίσουμε στον κύριο και βασικό δρόμο: το δρόμο της συμβολής μας στην ανάπτυξη και όξυνση της ταξικής πάλης», κατέληξε στην ομιλία της η Αλέκα Παπαρήγα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ