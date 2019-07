Ο Έλληνας υπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Πομπέο να επισκεφτεί την Αθήνα το φθινόπωρο, όπου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος "Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ", ένα ενδεχόμενο που, όπως είπε, η αμερικανική πλευρά το βλέπει πολύ θετικά και είναι αρκετά πιθανό να συμβεί.

«Είμαι ευτυχής γιατί μια από τις πρώτες συναντήσεις μου σαν υπουργός Εξωτερικών της νέας ελληνικής κυβέρνησης ήταν με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, τον Μάικ Πομπέο. Ξέρουμε όλοι ότι η στενή σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχει μια μεγάλη ζωή, αλλά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον κάθε φορά να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε αυτή την σχέση. Μιλήσαμε για τον Στρατηγικό Διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, για την εμβάθυνση του διαλόγου, αλλά και την περίληψη και άλλων θεμάτων στον διάλογο αυτό», σημείωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Συζητώντας τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, ο κ. Δένδιας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της τουρκικής στάσης έναντι των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και κατά των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

«Ζητήσαμε από τις ΗΠΑ να υπάρχει μια καθαρή γραμμή επικοινωνίας σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε ζήτημα που αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη η σαφής και άμεση τοποθέτηση των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί το σημείωσαν και θα μας απαντήσουν σχετικά».

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι η ελληνική πλευρά κάλεσε τις ΗΠΑ να τηρήσει μια ξεκάθαρη στάση που θα εκφράζει με καθαρό τρόπο την στήριξη απέναντι στην Ελλάδα όσον αφορά τα ζητήματα της τουρκικής στάσης.

Τέλος, αναφορικά με τις ενεργειακές εξελίξεις και τα διάφορα πολυμερή σχήματα περιφερειακής συνεργασίας που αναπτύσσει η ελληνική εξωτερική πολιτική, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι σημείωσε «τις θετικές προοπτικές που υπάρχουν στα θέματα ενέργειας και στα θέματα συνεργασίας με την Κύπρο και το Ισραήλ στο πλαίσιο της τριμερούς αυτής της σχέσης, όπως και στα θέματα της συνεργασίας με την Αίγυπτο».

