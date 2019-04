Βέμπερ: Όταν θα ξαναέρθω ο Κυριάκος θα είναι πρωθυπουργός – Μητσοτάκης: Είναι αποδεδειγμένα φίλος της Ελλάδας

«Στην κάλπη της 26ης Μαΐου θα δηλώσουμε πως θέλουμε να αλλάξουμε σελίδα γράφοντας τον πρόλογο μιας νέας εποχής για την χώρα μας ενωμένοι και όχι διχασμένοι», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ζάππειο στην επίσημη εκδήλωση για την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Μάνφρεντ Βέμπερ για την Προεδρία της Κομισιόν.

«Οι Έλληνες θα απαντήσουν με δύο λέξεις. Ως εδώ. Και με μία ψήφο στη ΝΔ για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα μας σήμερα», είπε ο πρόεδρος της ΝΔ δηλώνοντας βέβαιος ότι στο μήνα που μεσολαβεί μέχρι τις κάλπες των ευρωεκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαστρεβλώνει τις θέσεις του κόμματός του. «θα ακουστούν κι άλλα ψέματα. Είμαι σίγουρος ότι θα αναβιώσει το αποτρόπαιο σύνθημα "ή εμείς η αυτοί, ή μας τελειώνουν ή τους τελειώνουμε". Στη δημοκρατία κανείς δεν τελειώνει. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να τελειώσουμε κανένα. Κοιτάμε μπροστά και ξεκινάμε αυτό το ταξίδι με όλους τους Έλληνες, ακόμα και εκείνους που δεν θα μας ψηφίσουν», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ενώ προειδοποίησε ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές είναι ψήφος ευθύνης και όχι ανέξοδη διαμαρτυρία χωρίς αντίκρισμα.

Ο πρόεδρος της ΝΔ εξαπέλυσε σφοδρότατη προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό. «Τον τελευταίο καιρό λόγω των μεγάλων του πολιτικών δυσκολιών ο κ. Τσίπρας δεν λέει ψέματα μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα ευρωπαϊκά θέματα. Είναι ντροπή ο κ. Τσίπρας να εμφανίζει τον Μάνφρεντ ως δήθεν αντίπαλο της Ελλάδος γιατί απλά είχε αντιταχθεί στον τυχοδιωκτισμό του ΣΥΡΙΖΑ που μας κόστισε 100 δισεκ. ευρώ σε ένα εξάμηνο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας πως ο λόγος που «ο κ. Τσίπρας έχει στοχοποιήσει τον Μάνφρεντ είναι γιατί εκείνος ξέρει τι πήγε να κάνει ο κ. Τσίπρας στην Ελλάδα».

Και πρόσθεσε: «Όσα ψέματα και να πει ο κ. Τσίπρας μία αλήθεια υπάρχει. Ότι ο Μάνφρεντ τάσσεται υπέρ της προστασίας και φύλαξης των ελληνικών συνόρων με ευθύνη της Ευρώπης, συμμερίζεται και θα στηρίξει το οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ όπως και την προοπτική να μειωθούν τα δυσβάσταχτα πλεονάσματα. Αυτή η γενναία στήριξη του στο οικονομικό μας πρόγραμμα είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο για την επόμενη ημέρα».

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι σε αυτόν τον χώρο πριν από 40 χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραψε την είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ και δήλωσε ότι η ΝΔ είναι υπερήφανη που οργανώνεται αυτή η εκδήλωση εδώ. «Γινόμαστε ισχυρότεροι μαζί σας και εσείς ισχυρότεροι κοντά μας. Είμαστε από τους πρώτους που πιστέψαμε στο ΕΛΚ», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας πως σήμερα «είμαστε έτοιμοι να κατατροπώσουμε το λαϊκισμό μια για πάντα».

«Πολεμάμε λοιπόν σε αυτές τις εκλογές όχι μόνο για να αλλάξουμε την Ελλάδα αλλά για να συνεισφέρουμε στο κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Για μια Ευρώπη που προστατεύει και δίνει δύναμη στον πολίτη της», συμπλήρωσε δηλώνοντας βέβαιος ότι οι Έλληνες στις 26 Μαΐου θα κάνουν τη ΝΔ πρωταγωνίστρια και πάλι και το ΕΛΚ πρώτη πολιτική δύναμη στην Ευρώπη.

Ο πρόεδρος της ΝΔ είπε επίσης ότι η απειλή του λαϊκισμού και οι κίνδυνοι της δημαγωγίας και του εθνικισμού σκιάζουν την Ευρώπη η οποία οφείλει να απαντήσει και να αποδειχθεί σταθερή στις αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

«Θέλουμε την Ευρώπη της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης. Μια Ευρώπη που θα προτάσσει την κοινωνική συνοχή», συμπλήρωσε ενώ για τον Μ. Βέμπερ είπε ότι είναι ένα αποτελεσματικός πολιτικός, αληθινός ευρωπαίος και φίλος της Ελλάδας.

«Μάνφρεντ είμαστε δίπλα σου και σε στηρίζουμε με όλη μας τη δύναμη», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κ. Βέμπερ.

Επίσημη τελετή έναρξης της προεκλογικής εκστρατείας του Μάνφρεντ Βέμπερ για την προεδρία της Κομισιόν- «Η δύναμη του Εμείς»

«Η δύναμη του εμείς» ("The power of we"), είναι το προεκλογικό σλόγκαν του Μ. Βέμπερ ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να παρουσιάσει κανείς τις ιδέες του ΕΛΚ για το μέλλον της Ευρώπης από την Αθήνα.

«Όταν μιλάμε για δημοκρατία στην Ευρώπη αμέσως έρχεται στο μυαλό των ανθρώπων η Ελλάδα και η Αθήνα», ανέφερε ο κ. Βέμπερ.

Παράλληλα κάλεσε τους ψηφοφόρους να μην επιλέγουν εκείνους που δεν μπορούν να προσφέρουν αυτά που τάζουν και πρόσθεσε: «Την επόμενη φορά που θα βρίσκομαι εδώ, σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ηγείται το ΕΛΚ και θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας».

Ο κ. Βέμπερ αναφέρθηκε αναλυτικά σε όσα έγιναν επί προεδρίας Γιούνκερ και Μπαρόζο και είπε ότι στο ΕΛΚ είναι σε όλα τα μέτωπα ενωμένοι.

«Το 2019 θα παλέψουμε απέναντι στους εθνικιστές που θέλουν να καταστρέψουν το όραμα της Ευρώπης», πρόσθεσε υπογραμμίζοντας πως το πρόγραμμα του ΕΛΚ βασίζεται στα αιτήματα και τις ιδέες των ευρωπαίων πολιτών.

Είπε συγκεκριμένα ότι βασίζεται στους εξής 3 πυλώνες: Ισχυρή Ευρώπη που θα προστατεύει τα σύνορά της, έξυπνη Ευρώπη και ευγενής Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων ο κ. Βέμπερ μίλησε για την ανάγκη αποτελεσματικής καταπολέμησης της τρομοκρατίας, για τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού FBI, για τη στήριξη των ηλικιωμένων, για την αντιμετώπιση του καρκίνου, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απαγόρευση πλαστικών μιας χρήσης και την απαγόρευση πώλησης προϊόντων για την παραγωγή των οποίων έχουν εργαστεί παιδιά.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι πάντα ψήφιζαν εναντίον των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Υποσχόμαστε 5 εκατ. νέες θέσεις εργασίας», ανέφερε ενώ μίλησε και για τη διεύρυνση.

Ειδικά για την Τουρκία είπε ότι με τις εξελίξεις των τελευταίων 2-3 ετών δεν μπορεί να γίνει μέλος της ΕΕ.

Επιπρόσθετα ανέφερε: «Κάποιοι στέκονται μπροστά στον γαλλικό λαό και του λένε λόγια που διακινούν εγωιστικά συναισθήματα. Εμείς στο ΕΛΚ κάνουμε το εντελώς αντίθετο. Οι ηγέτες του δικού μου κόμματος λένε ότι η Βαυαρία είναι η πατρίδα μου, η Γερμανία η χώρα μου και η Ευρώπη το μέλλον μου. Και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν λαϊκιστή να καταστρέψει αυτό το όνειρο».

Τέλος είπε ότι η δύναμη του εμείς είναι ότι οι άνθρωποι δίνουν την εντολή για το μέλλον. «Δύναμη σημαίνει ενότητα. Ενότητα σημαίνει δύναμη. Η δύναμη του εμείς σημαίνει ότι ανοίγουμε ένα καινούργιο κεφάλαιο για το ευρωπαϊκό όνειρο χωρίς εγωισμούς, λαϊκισμούς και εθνικισμούς αλλά υπέρ μιας ενωμένης και αλληλέγγυας Ευρώπης», επισήμανε.