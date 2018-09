Λευτέρης Κρέτσος: Αναγκαία η κριτική προσέγγιση στην πληροφορία

Στη σπουδαιότητα της κριτικής προσέγγισης στην πληροφορία αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος, στον χαιρετισμό του στην έναρξη του τριήμερου διεθνούς συνεδρίου, με τίτλο «Media, Polis, Agora - Journalism & Communication in the Digital Era», που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από το Advanced Media Institute, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το Εργαστήριο Σπουδών και Εφαρμοσμένων Ερευνών (Laboratoir d΄ Αtudes et de Recherches Appliquees en Sciences Sociales) του University Toulouse III - Paul Sabatier και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

«Αν επιθυμία και στόχος μας είναι μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία, είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε εργαλεία κριτικής προσέγγισης στην πληροφορία και η έντυπη δημοσιογραφία είναι ένα απ΄αυτά» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Κρέτσος. «Η έντυπη δημοσιογραφία», εξήγησε, «μπορεί να είναι σημαντική βοήθεια μέσα από το βασικό της περιεχόμενο: να προωθεί την κριτική σκέψη μέσα από τεκμηριωμένα γεγονότα και έγκυρα σχόλια». «Ο Τύπος δεν έχει ισχυριστεί ποτέ ότι κατασκευάζει προϊόντα, αλλά ειδήσεις, οι χρήστες του δεν αποκαλούνται καταναλωτές αλλά αναγνώστες. Εχουμε υποχρέωση λοιπόν, να κρατήσουμε αυτό το μοντέλο, ακόμα κι αν το οικονομικό μοντέλο του Τύπου είναι υπό ερώτηση. Και τι είναι αυτό το οικονομικό μοντέλο; Ότι οι αναγνώστες πρώτα και οι διαφημιστές μετά, πληρώνουν για τις ειδήσεις. Οι ειδήσεις δεν είναι δωρεάν, δεν μπορεί να είναι δωρεάν. Αν δεν πληρώσουμε με χρήματα, πληρώνουμε με κομμάτια δημοκρατίας που παραδίδουμε» ξεκαθάρισε ο υφυπουργός. Επικαλούμενος πρόσφατη μελέτη του Stanford University, από όπου προκύπτει ότι ανησυχητικά μεγάλος αριθμός σπουδαστών δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσει τη διαφορά ανάμεσα σε διαφημίσεις και άρθρα, όπως και να ξεχωρίσει πραγματικά από ψευδή νέα (fake news), υπογράμμισε ότι ο έντυπος Τύπος «μπορεί να γίνει ισχυρό όπλο στην μάχη που καλούμαστε να δώσουμε κατά της απειλής που δέχεται η δημοκρατία από τις ψευδείς ειδήσεις». 'Οπως διαπίστωσε ο κ.Κρέτσος, «η ψηφιακή γενιά υστερεί σημαντικά στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης», αλλά ήδη υπάρχουν σημάδια ελπίδας. «Σύμφωνα με μια έρευνα από το Reuters, οι άνθρωποι ξεκίνησαν να έχουν πιο κριτική προδιάθεση όταν επεξεργάζονται τις ειδήσεις. ΄Ολο και περισσότεροι διασταυρώνουν τις ειδήσεις που διαβάζουν στα social media με άλλες, πιο αξιόπιστες πηγές. Ωστόσο, αυτές οι πηγές, συμπεριλαμβανομένης και της έντυπης δημοσιογραφίας, πρέπει να πολλαπλασιαστούν» κατέληξε ο κ.Κρέτσος.

