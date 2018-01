Αλλάζουν οι τρεις πόλοι της διαπραγμάτευσης για το Σκοπιανό. Δεν είναι οι δύο εκπρόσωποι και ο κύριος Νίμιτς, είναι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών και ο κύριος Νίμιτς, δηλαδή ο κύριος Κοτζιάς, ο κύριος Ντιμιτρόφ και ο κύριος Νίμιτς.

Αυτοί πλέον παίρνουν στα χέρια τους την διαπραγμάτευση, παραμερίζουν δηλαδή οι διαπραγματευτές, κυρίως λόγω του προβλήματος που είχαν οι Σκοπιανοί με τον διαπραγματευτή τους που δεν είναι των πολιτικών πεποιθήσεων της κυβέρνησης.

Από εκεί και πέρα θεωρεί η ελληνική πλευρά ότι έχει ένα προβάδισμα στις κινήσεις με το γεγονός ότι έχει καταφέρει να επιβάλλει και να κερδίσει τη συμφωνία των Σκοπιανών ότι εμείς θα γράψουμε αυτό το περιβόητο σχέδιο συμφώνου, θα τους το δώσουμε (δεν είναι take it or leave it), θα γίνει διαβούλευση επ΄αυτού όμως εμείς θα έχουμε κάνει την πρώτη σύνταξη.

Από εκεί και πέρα στο σύμφωνο θα έχουμε τα πάντα. Ποια είναι αυτά;

Ένα όνομα που θα είναι σλαβικό, να μην μεταφράζεται, μάλιστα ο κύριος Κοτζιάς χρησιμοποίησε και ένα εύστοχο παράδειγμα, τη Σρι Λάνκα, που δεν έχει αγγλικό όνομα όμως όλοι την αποκαλούν Σρι Λάνκα.

Το δεύτερο είναι το δεσμευτικό πλαίσιο που θέλουμε να έχουμε για τον αλυτρωτισμό. Επειδή το κλειδί των κινήσεων ανήκει στα Σκόπια, μείς θα θελήσουμε να βάλουμε και μια διεθνή συμφωνία, ένα ακόμη υπέρτερο νομικό στάδιο και βεβαίως προφανώς θα έχει εξάρτηση και από το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και της ενταξιακής τους πορείας προς αυτήν.

Δείτε το βίντεο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου: