ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

New blood on the block. Σε ενημέρωνα το πρωί ότι στο «Καληνύχτα Μαργαρίτα»που θα ανεβάσει ο Φώτης Μακρής στην Μονή Λαζαριστών θα γράψει μουσική ο άξιος Σταμάτης Κραουνάκης.Η νέα είδηση που σου έχω για την εν λόγω φιλόδοξη δουλειά είναι πως πλάι στον έμπειρο Γιώργο Νινιό στον βασικό ρόλο της Μαργαρίτας θα δούμε την ανερχόμενη Κατερίνα Παπαδάκη που τις μέρες αυτές αποφοιτά από την δραματική σχολή του ΚΘΒΕ. Η ταλαντούχα ηθοποιός συμμετείχε στις εξαντλητικές ακροάσεις που έγιναν από τον σκηνοθέτη Φώτη Μακρή κι επιλέχτηκε ανάμεσα σε πολλές νέες ηθοποιούς για τον απαιτητικό ρόλο.Το ΚΘΒΕ στηρίζει το νέο αίμα του και τα αποτελέσματα είναι ζηλευτά. Παιδιά της σχολής ήταν και ο Θανάσης Ραφτόπουλος και ο Χρήστος Διαμαντούδης που είχαν την ευκαιρία να περάσουν απ’αυτή σε πρώτους ρόλους και να εντυπωσιάσουν.Ο πρώτος μας κέρδισε στο Ψύλλοι στα αυτιά και στο Περιμένοντας τον Γκοντό που σκηνοθέτησε ο διευθυντής του ΚΘΒΕ Γιάννης Αναστασάκης και ο δεύτερος με καθήλωσε με την δυναμική του στα Ορφανά που υπέγραψε σκηνοθετικά ο Τάκης Τζαμαργιάς.Τώρα δίνεται η ευκαιρία στην Κατερίνα Παπαδάκη να μας κεντρίσει,όπως κέντρισε τον Φώτη Μακρή που με το που την είδε,την θεώρησε ιδανική για τον ρόλο.

Το είπε στον Αναστασάκη πως έχει ταλέντο και δυναμική η νέα ηθοποιός κι εκείνος του έδωσε το...πράσινο φως να προχωρήσει.Θα μπορούσαν να επιλέξουν μια δοκιμασμένη πρωταγωνίστρια, ή κάποιο «όνομα»όμως η απόφασή τους, είναι αξιοσημειώτη.Υπάρχει καλύτερο από το να δίνεται χώρος σε νέο αίμα που επιλέγεται από οντισιόν,να ανοίγει τα φτερά του;Καλοτάξιδη Κατερίνα.