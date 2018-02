ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

Η έμπειρη Έφη Μουρίκη που μετρά ισχυρές «νίκες» στην γόνιμη καριέρα της –με πιο πρόσφατη αυτή που πέτυχε στην εξαιρετική «Δεσποινίδα Μαργαρίτα»η οποία κέρδισε κοινό και ειδήμονες-«έκλεισε»μόλις το φιλόδοξο θεατρικό «χτύπημα»που θα κάνει τον επόμενο χειμώνα.Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας θα συμπρωταγωνιστήσει με τον ικανότατο Σωτήρη Χατζάκη στο γερό «Frozen»που θα ανέβει στο Από Μηχανής Θέατρο σε δική του σκηνοθεσία-μένει να κλειστεί ο τρίτος ρόλος του έργου μόνο.

ΤΟ έξοχο «Frozen»της Bryony Lavery έχει τιμηθεί με το βραβείο TMA (Theatrical Management Association, 2002) μεταξύ άλλων, κι έχει προταθεί για Tony (Tony Award for Best Play, 2004), ενώ ο διεθνής τύπος το υποδέχτηκε με διθυραμβικές κριτικές, χαρακτηρίζοντάς το «μέγιστο γεγονός για το βρετανικό θέατρο» (Financial Times). Όσο για το στόρι; Τρεις χαρακτήρες σαν ήρωες αρχαίας τραγωδίας στη σκιά του πιο αποτρόπαιου εγκλήματος. Τρεις κοινοί θνητοί καλούνται να υπερβούν την ανθρώπινη φύση τους. Αυτοί είναι οι τρεις πρωταγωνιστές του Frozen, που εγείρουν ερωτήματα:Μπορεί μια μάνα να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού της; Μπορεί ακόμα και να συγχωρέσει τον δολοφόνο του; Μπορεί ένας κατά συρροή δολοφόνος παιδιών να γίνει συμπαθής;Η συγγραφέας Bryony Lavery καταρρίπτει ένα προς ένα κλισέ και στερεότυπα που μας κρατούν κλειδωμένους στον εαυτό μας και απέναντι στους άλλους. Κι επιμένει, μέσα από μια διαδικασία επίπονη και ψυχοφθόρα, προτείνοντάς μας το «κλειδί» της συγχώρεσης.Αξίζει άραγε τον κόπο; Και τι θα μείνει όταν λιώσουν «οι πάγοι»; Το ύψιστο αγαθό, η μεγαλύτερη δύναμη που κρύβει ο άνθρωπος. Η αγάπη…