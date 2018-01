Ελκυστικό ραντεβού στο «Από Κοινού»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ.

Λάβετε θέσεις! Τον Φεβρουάριο έρχεται στο φιλόξενο και υπέροχο θέατρο «Από κοινού» το άκρως υποσχόμενο «Super Supper:a title in english for no actual reason» το οποίο σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία της Ελένης Γερασιμίδου, του Αντώνη Ξένου και της Αγγελικής Ξένου με τον σκηνοθέτη Γρηγόρη Χατζάκη, αλλά και την πρώτη μετά από χρόνια συνάντηση της Ελ. Γερασιμίδου με τον Χάρη Ασημακόπουλο κι είναι μία καυστική αποτύπωση μίας καθημερινότητας που αρνείται να ανανεωθεί προς χάριν της υπεραξίας που της δίνεται. Το κείμενο και την σκηνοθεσία υπογράφει ο άξιος Γρηγόρης Χατζάκης έχοντας στο πλευρό του τους ικανούς Ζωή Αρβανίτη-σκηνικά, Βύρωνα Κατρίτση-μουσική-.Το κστούμια είναι «La Reina»και γραφιστική επιμέλεια έγινε από τον Michelangelo Bevilacqua, με βοηθό σκηνοθέτη την Κική Μπαρμπαβασίλογλου.

Παίζουν οι εξαίρετοι Ελένη Γερασιμίδου,

Αντώνης Ξένος, Αγγελική Ξένου και Χάρης Ασημακόπουλος.

Πάμε και στόρι;Είναι μία ηλιόλουστη μέρα του χειμώνα. Βρισκόμαστε σε ένα μικροαστικό σπίτι. Κατοικείται από μία μικροαστική οικογένεια. Η οικογένεια αποτελείται από τρία μικροαστικά μέλη. Έναν πατέρα, μία μητέρα και μία κόρη. Ξυπνάνε και οι τρεις. Συναντιόνται στην κουζίνα. Φοράνε ρόμπες. Μία λεπτομέρεια φαινομενικά ασήμαντη, αλλά γίνεται σημαντική όταν αργότερα αφαιρούνται οι ρόμπες. Άλλωστε, και ό,τι κάνουν είναι φαινομενικά ασήμαντο. Βρίσκονται λοιπόν στην κουζίνα. Πίνουν τους καφέδες τους. Η μητέρα ελληνικό, ο πατέρας φραπέ, η κόρη φίλτρου. Διαβάζουν εφημερίδα, τον καφέ και τα μηνύματα στο κινητό. Μόλις τελειώνουν τους καφέδες τους σηκώνονται, βγάζουν τις ρόμπες τους και αποκαλύπτονται οι υπερηρωϊκές στολές τους. Ναι, είναι μία μικροαστική οικογένεια υπερηρώων.

"Έχει ξημερώσει μία νέα μέρα. Ας την αδράξουμε." Έτσι λοιπόν, ξεκινάνε την καθημερινή ρουτίνα τους, κάνουν όλες τις καθημερινές δουλειές, με τις υπερδυνάμεις των υπερεργαλείων τους. Με τη δύναμη του τηλεκοντρόλ, ανοίγουν την τηλεόραση, με τη δύναμη του peeler καθαρίζουν τις πατάτες, με τη δύναμη του καθρέφτη, κοιτάζονται.

Όλα αυτά, μέχρι την εμφάνιση ενός επισκέπτη... του "κακού". Αναμένουμε!