Η πρώτη γυναίκα που εκφώνησε ειδήσεις στην τηλεόραση του BBC έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η Ναν Γουίντον, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Νάνσι Γουίγκιντον, άρχισε να διαβάζει τις σημαντικότερες ειδήσεις το απόγευμα και τα σαββατοκύριακα τον Ιούνιο του 1960.

Nan Winton, the BBC's first female newsreader, has died at the age of 93. pic.twitter.com/sEeWkPQCBN