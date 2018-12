ΒΙΝΤΕΟ-έκπληξη από τον Κέβιν Σπέισι: Επιστρέφει στο «House of cards»;

Φορώντας μία ποδιά κουζίνας με Άγιους Βασίληδες, ο Σπέισι που έχασε το ρόλο του «Προέδρου των ΗΠΑ» στη σειρά «House of Cards», όπου υποδυόταν τον Φρανκ Άντεργουντ και η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς αυτόν, μετά το σκάνδαλο με τις κατηγορίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιστρέφει δηλώνοντας: «Let me be Frank», ατάκα που έχει διπλή ανάγνωση, αφού από τη μία θα μπορούσε να είναι ο Φρανκ Άντεργουντ, από την άλλη «frank» σημαίνει ειλικρινής.