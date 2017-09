«Τα Φιλαράκια» έγιναν… 23 ετών - Οι φήμες για τη συνέχεια της σειράς - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Της Σοφίας Παφτούνου

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 κάνει πρεμιέρα στο NBC, μία από τις πιο επιτυχημένες και δημοφιλείς κωμικές σειρές όλων των εποχών παγκοσμίως. Ο λόγος για «Τα Φιλαράκια» (“Friends”), τα οποία έχουν κερδίσει πολλά βραβεία και έχουν σημειώσει πολύ υψηλά νούμερα τηλεθέασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τελευταίο επεισόδιο προβλήθηκε στις 6 Μαΐου 2004, έπειτα δηλαδή από δέκα κύκλους. Το παρακολούθησαν 52,5 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ κάνοντάς το, το τέταρτο επεισόδιο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση.

Σε πολλές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας – «Τα Φιλαράκια» συνεχίζουν να προβάλλονται σε επανάληψη ακόμα και σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό πως, 13 χρόνια μετά το τέλος της, η σειρά συνεχίζει να συζητιέται. Η επίσημη σελίδα της στο Facebook ανανεώνεται συχνά, ενώ οι δημοσιεύσεις της κοινοποιούνται και σχολιάζονται από χιλιάδες χρήστες από ολόκληρο τον κόσμο.

Το σενάριο περιστρέφεται γύρω από τις ζωές και την καθημερινότητα έξι φίλων που ζουν στο Μανχάταν και οι οποίοι περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους στην περίφημη καφετέρια Central Perk ή στα νεοϋορκέζικα διαμερίσματά τους.

Για πολλούς, η επιτυχία του σίριαλ οφείλεται στο έξυπνο σενάριο, στο γεγονός ότι οι ηθοποιοί έδωσαν δικά τους στοιχεία στους ρόλους τους, αλλά και στη «χημεία» μεταξύ των πρωταγωνιστών.

Η αρχική ιδέα

Η ιδέα για τη σειρά προέκυψε το 1993, όταν οι μετέπειτα παραγωγοί της, Ντέιβιντ Κρέιν και Μάρτα Κάουφμαν, άρχισαν να αναπολούν την εποχή που είχαν τελειώσει το κολλέγιο και ξεκινούσαν της ζωή τους στη Νέα Υόρκη. Θεώρησαν ότι η σειρά θα είχε ενδιαφέρον, γιατί «όλοι έχουν νιώσει κάποια στιγμή έτσι». Ο τίτλος που αρχικά της έδωσαν, ήταν «Insomnia Cafe», ενώ στη συνέχεια μέχρι να καταλήξουν στο «Friends», προτάθηκαν και άλλοι τίτλοι, όπως: «Across the Hall», «Six of One» και «Friends Like Us».

Οι περισσότερες ιδέες για τις ιστορίες προήλθαν από τους συγγραφείς, αν και πολλές φορές οι ηθοποιοί πρόσθεταν και δικές τους. Κάτι που ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί, είναι ότι η μεγάλη ιστορία αγάπης που είχαν στο μυαλό τους οι δημιουργοί της σειράς, δεν ήταν μεταξύ του Ρος και της Ρέιτσελ, αλλά μεταξύ του Τζόικαι της Μόνικα! Η ιδέα για το ειδύλλιο μεταξύ του Ρος και της Ρέιτσελ προέκυψε κατά τη διάρκεια που οι Κάουφμαν και Κρέιν έγραφαν το πιλοτικό σενάριο.

Οι ηθοποιοί – Φίλοι και στη ζωή

Και οι έξι πρωταγωνιστές, πριν παίξουν στη σειρά, ήταν γνωστοί στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή τους σε διάφορες ταινίες, αλλά δεν θεωρούνταν ακόμη σταρ. Ο Ντέιβιντ Κρέιν, ήθελε να διακριθούν εξίσου και οι έξι χαρακτήρες, και να επικρατεί ισότητα. Γι’ αυτό και τα μέλη του καστ προσπάθησαν να διατηρήσουν τη μορφή του συνόλου και να μην επιτρέψουν σε έναν μόνο να κυριαρχήσει.

Οι έξι πρωταγωνιστές δεν έγιναν φίλοι μόνο στην οθόνη, αλλά και στη ζωή. Ανέπτυξαν τόσο στενή φιλία, που ένας από τους guest stars της σειράς, ο Τομ Σέλεκ, ανέφερε πως μερικές φορές αισθανόταν ότι «τον άφηναν απ’ έξω». Όλοι τους έμειναν καλοί φίλοι και μετά το τέλος της σειράς. Σε κοινή τους συνέντευξη, δήλωσαν ότι νιώθουν σαν οικογένεια. Μάλιστα, η Τζένιφερ Άνιστον, βάφτισε την κόρη της Κόρτνεϊ Κοξ.

Ο πρώτος ηθοποιός που συμφώνησε με τους παραγωγούς ήταν ο Ντέιβιντ Σουίμερ, καθώς οι δημιουργοί είχαν ξαναδουλέψει μαζί του και είχαν γράψει τον ρόλο του Ρος πάνω του. Η ελληνικής καταγωγής Τζένιφερ Άνιστον (Ρέιτσελ), ο Μάθιου Πέρι (Τσάντλερ) και η Λίζα Κούντροου (Φοίβη) πήραν τους ρόλους εξαιτίας των οντισιόν τους. Λέγεται πως για τον ρόλο της Φοίβης, υποψήφια ήταν και η διάσημη παρουσιάστρια και ηθοποιός, Έλεν Ντετζενέρις.

Αρχικά, οι παραγωγοί ήθελαν να δώσουν τον ρόλο της Ρέιτσελ, στην Κοξ. Ωστόσο, όταν η Κοξ διάβασε το σενάριο, ζήτησε να παίξει τη Μόνικα. Σύμφωνα με την Κάουφμαν, η Κοξ είχε "αυτή την ευχάριστη, εντυπωσιακή ενέργεια", την οποία δεν είχαν φανταστεί για τον ρόλο της Μόνικα. Όταν η Κοξ έλαβε μέρος σε ακρόαση για το ρόλο, οι παραγωγοί ενθουσιάστηκαν και την προσέλαβαν. Όταν ο Ματ ΛεΜπλανκ έκανε οντισιόν για τον Τζόι, έβαλε την δική του πινελιά στον χαρακτήρα. Οι σεναριογράφοι δεν είχαν αρχικά την πρόθεση να είναι ο Τζόι «αγαθός», αλλά θεώρησαν ότι τελικά ήταν σημαντικό κωμικό στοιχείο. Ο ΛεΜπλανκ έδωσε επίσης στον χαρακτήρα «καρδιά», την οποία οι συγγραφείς δεν συνειδητοποίησαν ότι είχε ο Τζόι.

Κατά τη διάρκεια προβολής της σειράς εμφανίστηκαν ως guests μεγάλα ονόματα του Χόλυγουντ όπως οι: Σον Πεν, Ντάνι ντε Βίτο, Μπρους Γουίλις, Μπραντ Πιτ, Τζορτζ Κλούνεϊ, Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, Μπεν Στίλερ, Τζούλια Ρόμπερτς, Ρις Γουίδερσπουν, Κριστίνα Απλγκέιτ, Μπίλυ Κρίσταλ, Ρόμπιν Γουίλιαμς, Γουινόνα Ράιντερ, Γκάρι Όλντμαν, Σούζαν Σάραντον, Τζον Στάμος, Άλεκ Μπάλντουιν, Ιζαμπέλα Ροσελίνι, και πολλοί άλλοι.

Επιρροή στην ποπ κουλτούρα

Η σειρά-φαινόμενο έχει ασκήσει και συνεχίζει να ασκεί επιρροή στην ποπ κουλτούρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν και οι παραγωγοί νόμιζαν ότι πρόκειται απλά για μια σειρά, πολλοί ψυχολόγοι μελέτησαν το πολιτιστικό αντίκτυπο που είχε. Για παράδειγμα, το χτένισμα της Άνιστον ονομάστηκε «Ρέιτσελ» και πολλές γυναίκες ανά τον κόσμο το ζητούσαν από τους κομμωτές τους.

«Τα Φιλαράκια» επηρέασαν επίσης την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με μελέτη ενός καθηγητή γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ενώ ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς, η καφετέρια του Central Perk ενέπνευσε διάφορες απομιμήσεις σε πολλές χώρες. Επιπλέον, πολλοί θαυμαστές της σειράς προσπάθησαν να φτιάξουν τα διαμερίσματά τους, όπως ήταν αυτά των πρωταγωνιστών. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που πωλούν αντίγραφα των αντικειμένων που εμφανίζονται στα διαμερίσματα της σειράς.

Όσο για τα αστεία του Τσάντλερ χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα, όπως και η χαρακτηριστική ατάκα το Τζόι "How you doin'?" όταν θέλει να φλερτάρει μία γυναίκα. Τα τραγούδια της Φοίβης τραγουδιούνται ακόμα κι όλοι γνωρίζουμε τους στίχους του “Smelly Cat”...

Το τραγούδι των τίτλων

Χαραγμένο επίσης στο μυαλό των τηλεθεατών, είναι και το τραγούδι τίτλων της σειράς, "I'll Be There for You", το οποίο γράφτηκε από τους παραγωγούς της σειράς Ντέιβιντ Κρέιν και Μάρτα Κάουφμαν, από τον άντρα της Κάουφμαν, τον συνθέτη Μάικλ Σκλοφ, τη συνθέτρια/στιχουργό Άλι Γουίλις, και τους Φιλ Σόλεμ και Ντάνι Γουάιλντ του συγκροτήματος The Rembrandts.

Τι κάνουν σήμερα οι ηθοποιοί

Τζένιφερ Άνιστον : Η Άνιστον είναι ίσως η μοναδική από την παρέα των έξι που έκανε μια αξιοσημείωτη καριέρα μετά τη σειρά. Έπαιξε σε πολλές και διαφορετικού είδους ταινίες που σημείωσαν επιτυχία, όπως τα The Break-Up (2006), Horrible Bosses (2011), We're the Millers (2013), και Cake (2014). Είναι παντρεμένη με τον Justin Theroux από το 2015, ενώ θα επιστρέψει στις τηλεοπτικές μας οθόνες μέσα από μια νέα σειρά, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με την «αδελφή» της στα «Φιλαράκια», Ριζ Γουίδερσπουν.

Ντέιβιντ Σουίμερ : Ο Σουίμερ έπαιξε έναν τελείως διαφορετικό ρόλο από αυτόν του «Ρος» στην τηλεοπτική σειρά “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”, ενώ είναι παντρεμένος με την καλλιτέχνιδα Zoë Buckman, με την οποία έχει μία κόρη.

Κόρτνεϊ Κοξ : Από το 2009 έως το 2015 η Κοξ πρωταγωνίστησε στη σειρά “Cougar Town”, στην οποία σκηνοθέτησε και μερικά επεισόδια. Το 2014 σκηνοθέτησε τη δική της ταινία “Just Before I Go”. Έχει πάρει διαζύγιο από τον επίσης ηθοποιό Ντέιβιντ Αρκέτ, με τον οποίο έχει μια κόρη, την Κόκο.

Λίζα Κούντροου : Την περίοδο 2004-2015 η Κούντροου πρωταγωνίστησε στη σειρά “The Comeback”, ενώ από το 2011 έως το 2015 στο “ Web Therapy”. Το 2016 συμμετείχε στην ταινία “The Girl on the Train”. Είναι παντρεμένη με τον Michel Stern κι έχουν μαζί έναν γιο.

Ματ ΛεΜπλανκ : Ο ΛεΜπλανκ το 2012 πήρε Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στην κωμική σειρά “Episodes”. Τώρα, παρουσιάζει τη δημοφιλή εκπομπή της βρετανικής τηλεόρασης “Top Gear”, ενώ πρωταγωνιστεί και στη σειρά “ Man with a Plan”. Έχει χωρίσει από τη γυναίκα του Μελίσσα, ενώ έχει έναν γιο.

Μάθιου Πέρι : Ο Πέρι έπαιξε σε κινηματογραφικές επιτυχίες δίπλα σε σταρ όπως η Σάλμα Χάγιεκ και ο Μπρους Γουίλις, ενώ φέτος έχει επιστρέψει στην τηλεόραση, μέσα από τη συμμετοχή του σε τρεις σειρές, "The Odd Couple", "The Good Fight", "The Kennedys: After Camelot". Το 2016, πρωταγωνίστησε στη θεατρική παράσταση “The End of Longing” στο Playhouse Theatre του Λονδίνου. Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία που έγραψε ο ίδιος.

Φήμες για συνέχιση της σειράς

Μετά το τέλος της σειράς, έχουν υπάρξει κατά καιρούς διάφορες φήμες που τη θέλουν να συνεχίζεται με ακόμη μία σεζόν, ή ότι πρόκειται να γυριστεί μία ταινία ως συνέχεια. Τίποτα όμως απ’ όλα αυτά δεν έχει επιβεβαιωθεί είτε από τους παραγωγούς, είτε από τους ηθοποιούς.

Όπως ανέφερε ο Μάθιου Πέρι, «όταν τελειώνει κάτι τόσο όμορφα, δεν θέλεις να το καταστρέψεις». Από την πλευρά της, η Λίζα Κούντροου, έχει δηλώσει: «Δεν το βλέπω να γίνεται. Θα ήταν ωραίο, αλλά περί τίνος θα πρόκειται; Αυτό που μας άρεσε σε αυτή τη σειρά, ήταν ότι μιλούσε για 20άρηδες, και τώρα έχουν όλοι οικογένεια. Οπότε, τι θα παρακολουθήσουμε; Δεν συναντιούνται πια στην καφετέρια και έχουν μετακομίσει. Τι θα τους έκανε να μαζευτούν και πάλι μαζί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα; Όλα λειτούργησαν τέλεια τότε».

Το 2016, οι πρωταγωνιστές έκαναν ένα reunion μετά από χρόνια, όχι όμως για να γυρίσουν κάποιο επετειακό επεισόδιο ή ταινία, αλλά για να εμφανιστούν σε ένα μεγάλο αφιέρωμα του NBC για τον σκηνοθέτη James Burrows. Ο μόνος που έλειπε –λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων- ήταν ο Μάθιου Πέρι, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από ένα βίντεο.

Παρ’ όλα αυτά, οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς ακόμα ελπίζουν. Μέχρι τότε, απολαμβάνουν μέσα από τις επαναλήψεις στην τηλεόραση και τα βίντεο στο διαδίκτυο, την αγαπημένη τους τηλεοπτική παρέα…