Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού Despacito, που αναδείχθηκε σε φαινόμενο του διαδικτύου τους τελευταίους μήνες, βρίσκεται από σήμερα στην πρώτη θέση των βιντεοκλίπ με τις περισσότερες θεάσεις στην πλατφόρμα του Youtube.

Με 2,995 δισεκατομμύρια προβολές, το Despacito από το Πουέρτο Ρίκο εκθρόνισε το "See You Again" του ράπερ Γουίζ Χαλίφα, το τραγούδι της ταινίας Fast and Furious 7 που γύρω στις 21.30 απόψε είχε φτάσει τα 2,994 δισεκ. θεάσεις.

Το Gangnam Style του Νοτιοκορεάτη καλλιτέχνη Psy, έχει μείνει πλέον στην τρίτη θέση έχοντας "μόνο" 2,919 δισεκατομμύρια προβολές.

Η ταχύτητα, μόλις 7 μήνες, με την οποία κατέκτησε την πρώτη θέση το Despacito του Πορτορικάνου Λουίς Φόνσι δεν έχει προηγούμενο.

"Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας από την πρώτη ημέρα", έγραψε στον λογαριασμό του στο Instagram ο ράπερ Ντάντι Γιανκί, που μετείχε στο βιντεοκλίπ.

Το ρεμίξ του τραγουδιού με τη φωνή του Καναδού τραγουδιστή της ποπ Τζάστιν Μπίμπερ βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων δίσκων εδώ και δώδεκα εβδομάδες στις ΗΠΑ. Είναι το πρώτο ισπανόφωνο τραγούδι που καταφέρνει κάτι τέτοιο από το 1996 και το Macarena.

Το βιντεοκλίπ γυρίστηκε στη λαϊκή συνοικία Λα Πέρλα η οποία έγινε ξαφνικά δημοφιλής τουριστικός προορισμός, μετά την επιτυχία του Despacito.