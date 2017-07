Ο μεγάλος νικητής του Survivor, Γιώργος Αγγελόπουλος, επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Σκιάθο, και οι συμπατριώτες του τον υποδέχτηκαν με τιμές ήρωα.

Η επιτροπή Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Σκιάθου ετοίμασε μεγάλη υποδοχή στον Ντάνο σε ανοιχτό θέατρο του νησιού.

Εκτός όμως από αυτό, έφτιαξαν μπλουζάκια με το logo «Survivor Keep Calm And Meet Danos in Skiathos», τα οποία πωλούνται σε μαγαζιά του νησιού.