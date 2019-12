Παραλήρημα προκάλεσε στους θαυμαστές των Red Hot Chili Peppers η ανακοίνωση του συγκροτήματος στον λογαριασμό του στο instagram ότι επιστρέφει στο συγκρότημα έπειτα από 10 χρόνια ο κιθαρίστας τους Τζον Άντονι Φρουσιάντε μετά την αποχώρηση του πλέον πρώην μέλους τους Τζος Κλινγχόφερ.

"Ο Τζος είναι ένας πολύ καλός μουσικός, τον οποίο σεβόμαστε και αγαπάμε" αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση στο instagram και προστίθεται: "Είμαστε ευγνώμονες για τον χρόνο που είχαμε μαζί του και τα αναρίθμητα δώρα που μοιράστηκε μαζί μας".

Ο John Frusciante , κιθαρίστας, τραγουδιστής, συνθέτης και μουσικός παραγωγός, ήταν μέλος των Red Hot Chili Peppers από την ηλικία των 18 ετών. Μαζί τους ηχογράφησε πέντε άλμπουμ. Έκανε το ντεμπούτο του το 1989 στο "Mother's Milk" και ακολούθησε το "Blood Sugar Sex Magik" με το οποίο γνώρισαν μεγάλη επιτυχία.

Ο Φρουσιάντε το 1992 αποχώρησε από το συγκρότημα και υπήρξε μία σκοτεινή περίοδος στη ζωή του κατά την οποία κλείστηκε στον εαυτό του και εθίστηκε στην ηρωίνη. Σ' αυτήν την περίοδο κυκλοφόρησε και τα πρώτα του σόλο άλμπουμ: Niandra Lades and Usually Just a T-Shirt (1994) και Smile from the Streets You Hold (1997).

Το 1998 απεξαρτήθηκε πλήρως από τα ναρκωτικά και την επόμενη χρονιά ενώθηκε πάλι με τους Red Hot Chili Peppers. Μαζί ηχογράφησαν το Californication.

Θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους κιθαρίστες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι κατατάσσεται 18ος στη λίστα με τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, σύμφωνα με το "Rolling Stone". Ο Φρουσιάντε, στις 16 Δεκεμβρίου 2009 ανακοίνωσε την αποχώρηση του από τους Red Hot Chili Peppers, με σκοπό να επικεντρωθεί στην προσωπική του καριέρα, ενώ δέκα χρόνια μετά ανακοινώθηκε η επιστροφή του.