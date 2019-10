Καλεσμένη σε τηλεοπτική εκπομπή του αμερικάνικου δικτύου ABC βρέθηκε το Σάββατο η Βικτόρια Μπέκαμ. Η γνωστή επιχειρηματίας μίλησε για την κοινή πορεία της με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ καθώς φέτος συμπλήρωσαν 20 χρόνια γάμου.

"I'm lucky to have him as my soul mate."

Victoria Beckham looks back on 20 years of marriage to David Beckham, calling him "the most wonderful husband and fantastic father." ❤️