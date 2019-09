To βραβείο ΕΜΜΥ για το καλύτερο reality show επρόκειτο να απονείμουν η Κιμ Καρντάσιαν και η Κένταλ Τζένερ, ως βετεράνοι και οι δύο σε ανάλογου ύφους εκπομπές.

Ωστόσο, στην εμφάνισή τους το κοινό δεν είχε και την καλύτερη αντίδραση καθώς μόλις ανέφεραν ότι η οικογένειά τους γνωρίζει από reality και είναι "πραγματικοί άνθρωποι που είναι ο εαυτός τους" στην τηλεόραση, οι θεατές άρχισαν να γελούν κοροϊδεύοντας στην ουσία τις δύο αδερφές.

Κι ενώ η Κιμ παρέμεινε ανέκφραστη, η Κένταλ δεν μπόρεσε να κρύψει τη δυσαρέσκειά της. Οι χρήστες του διαδικτύου έκαναν πάρτι στο twitter με τη... φονική έκφραση του νεαρού μοντέλου.

There was awkward audience laughter when Kim Kardashian and Kendall Jenner said their family tells their stories "unfiltered and unscripted." Yikes. #Emmys2019 pic.twitter.com/H6XH3g6L1L