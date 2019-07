Το μπλακ - άουτ που ταλαιπώρησε για αρκετές ώρες τους κατοίκους και επισκέπτες της Νέας Υόρκης, είχε και παράπλευρες "απώλειες". Όπως γνωστοποίησε μέσα από τα social media της, η Τζένιφερ Λόπεζ, η συναυλία της ακυρώθηκε λόγω της διακοπής του ρεύματος.

"Είμαι εξαιρετικά απογοητευμένη και λυπημένη που δεν θα τραγουδήσω για εσάς" έγραψε.

Devastated and heartbroken that I can’t perform for all of you tonight. We will make this up to you, I promise! I love you!! ❤️❤️ #ItsMyPartyTour pic.twitter.com/PZhFoPkeeM