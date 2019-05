Το όνομά της έχει συνδεθεί με σκάνδαλα τα τελευταία χρόνια. Άφησε τα παιδιά της στον πρώην σύζυγό της και επιδίδεται σε ερωτικές περιπτύξεις με τον νεότερο σύντροφό της δημοσίως. Είναι εθισμένη σε πλαστικές επεμβάσεις που την έχουν αλλοιώσει. Οδηγεί μεθυσμένη... Η λίστα με τα ατοπήματα της Κέιτι Πράις είναι ατελείωτη.

Ήδη το πρώην μοντέλο και τραγουδίστρια βρίσκεται στο στόχαστρο των Βρετανών και η ίδια δείχνει να περνά τη χειρότερη περίοδο της ζωής και της καριέρας της.

Προκειμένου να επανεκκινήσει την καριέρα της στο τραγούδι αποφάσισε να κάνει ειδικές εμφανίσεις σε κηδείες, με αμοιβή να φθάνει στις 5.000 λίρες, δηλαδή στα 5.785 ευρώ. Όπως η ίδια ισχυρίστηκε, στόχος είναι να στηρίξει ψυχολογικά τους πενθούντες στην απώλειά τους.

Ωστόσο, αυτό που είναι πιο πιστευτό, είναι η μεγάλη της ανάγκη να ενσχύσει το πορτοφόλι της καθώς περνά δύσκολα οικονομικά.

Το 2006 τραγουδούσε ντουέτο με τον πρώην σύζυγό της Πίτερ Αντρέ ενώ τελευταία φορά που έκανε εμφάνιση ήταν στην εκδήλωση "G-A-Y Porn Idol" σε κλαμπ του Λονδίνου την Πέμπτη το βράδυ όπου έστεψε και τον νικητή σε διαγωνισμό στριπτίζ.

Στη διάρκεια των χρόνων η Κέιτι είχε βγάλει κάποιες επιτυχίες ενώ είχε συμμετάσχει και στον διαγωνισμό της Eurovision το 2005 με το τραγούδι Not Just Anybody.