Την κλείδα του έσπασε ο Μιτ Λόφ, ενώ βρισκόταν στη σκηνή σε εκδήλωση στο Τέξας. Ο πασίγνωστος ρόκερ έχασε την ισορροπία του και έπεσε σπάζοντας το οστό στον ώμο του. Ο καλλιτέχνης περπατούσε πάνω στη σκηνή όταν μπερδεύτηκε σε καλώδιο και έπεσε με αποτέλεσμα να σπάσει την κλείδα.

Αυτό δεν είναι το πρώτο ατύχημα για τον Λοφ καθώς το 2016 κατέρρευσε επί σκηνή ενώ έδινε συναυλία στο Έντομοντον του Καναδά. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο ενώ τελικά ο ίδιος απέδωσε την κατάρρευσή του σε αφυδάτωση. Την ίδια χρονιά ο ίδιος αποκάλυψε ότι βίωσε πολλές επιθανάτιες εμπειρίες.

"Έπεσα από μπαλκόνι τρίτου ορόφου, υπέστην 18 διασείσεις, έπεσα με αυοτκίνητο μέσα σε ποταμό, με πυροβόλησαν στο κεφάλι, το αεροπλάνο που επέβαινα συνετρίβη όταν δεν άνοιξαν ποτέ οι μπροστινοί τροχοί του". Επίσης, έπεσε από τη σκηνή και έσπασε το πόδι του, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν κύστες στις φωνητικές του χορδές με αποτέλεσμα αίμα να τρέχει από το στόμα του και επίσης έπαθε έμφραγμα.

Το 2011 κατέρρευσε σε συναυλία στο Πίτσμπεργκ. Το 2003 κατέρρευσε και πάλι στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά. Ο σταρ υπεβλήθη σε επέμβαση για να θεραπευθεί από πάθηση της καρδιάς που προκαλεί ακανόνιστο καρδιακό παλμό.

Ο ρόκερ που έγινε παγκοσμίως γνωστός με την επιτυχία του "I 'll do anything for love", πλέον φορά ακουστικά βαρηκοΐας και περπατά με μπαστούνι μετά την επέμβαση αποκατάστασης στο γόνατο.