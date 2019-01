Ο θάνατος της Ντολόρες Ο' Ριόρνταν στις 15 Ιανουαρίου 2018 σόκαρε τους θαυμαστές των Cranberries σε ολόκληρο τον κόσμο, σημαίνοντας το τέλος μίας εποχής.

Ωστόσο, την Τρίτη, το θρυλικό ιρλανδέζικο συγκρότημα κυκλοφόρησε, ένα σινγκλ ως φόρο τιμής στη frontwoman του Ντολόρες Ο' Ριόρνταν, η οποία πέθανε αιφνίδια, ενώ δούλευε πάνω σε αυτό το τελευταίο μουσικό κομμάτι. Το τραγούδι "All over now" ηχογραφήθηκε με βάση τα φωνητικά demo της τραγουδίστριας.

Το συγκρότημα θα περιλάβει το σινγκλ αυτό στο νέο του άλμπουμ που αναμένεται τον Απρίλιο και θα έχει τίτλο "In the End". Ο δίσκος θα περιλαμβάνει 10 ακόμη τραγούδια που επεξεργάστηκαν τα υπόλοιπα τρία μέλη του συγκροτήματος: ο Νοέλ Χόγκαν, ο Μάικ Χόγκαν και Φέργκαλ Λόλερ.

"Θυμηθήκαμε πόσο είχε συγκινηθεί η Ντολόρες με την προοπτική ότι θα δούλευε πάνω σε αυτόν τον δίσκο και ότι θα συνέχιζε το ταξίδι για να ερμηνεύσει αυτά τα τραγούδια σε περιοδεία", εξήγησαν τα μέλη του συγκροτήματος σε ανάρτησή τους στο Instagram. "Το καλύτερο που είχαμε να κάνουμε ήταν να τελειώσουμε αυτό το άλμπουμ που είχαμε αρχίσει μαζί της".

Το συγκρότημα είχε την ιδέα να δουλέψει πάνω σε αυτόν τον νέο δίσκο στις αρχές του 2017, ενώ έκανε πρόβες για την περιοδεία του "Something Else" και η τραγουδίστρια είχε τελειώσει τα φωνητικά ντέμο τον Δεκέμβριο. Έναν μήνα αργότερα, έχασε τη ζωή της στα 46 της χρόνια από πνιγμό έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ