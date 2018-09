Μπορεί η Αθηνά Μανουκιάν να επέστρεψε χαρούμενη στο σπίτι της μετά την πρόκρισή της στον επόμενο γύρο του βρετανικού «X-Factor», όμως σίγουρα δεν συνέβη το ίδιο και με τον κριτή του talent show Ρόμπι Γουίλιαμς.

Τόσο ο τραγουδιστής των Take That όσο και άλλος κριτής, ο Σάιμον Κάουελ, δεν έκαναν την παραμικρή προσπάθεια να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους μόλις ανέβηκε στη σκηνή η Μανουκιάν για να τραγουδήσει το «Crazy in Love», με καυτό μίνι φόρεμα και ψηλές μπότες. Η κάμερα έδειχνε τον Γουίλιαμς να χαμογελά καθ' όλη τη διάρκεια της ερμηνείας της, η οποία ξεκίνησε με ένα πονηρό κλείσιμο του ματιού και ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη μέρους του σουτιέν της.