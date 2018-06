Ο ηθοποιός και μουσικός Jackson Odell βρέθηκε νεκρός σε σπίτι στην Καλιφόρνια.

Ο 20χρονος άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή και η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα και δεν έχουν γνωστοποιήσει ακόμα νεότερες πληροφορίες.

Ξεκίνησε να εργάζεται ως ηθοποιός όταν ήταν μόλις 12 ετών. Έγινε γνωστός από τη σειρά του ABC, The Goldbergs και από την ταινία, Judy Moody and the Not Bummer Summer. Είχε επίσης εμφανιστεί στις σειρές Modern Family και Arrested Development.