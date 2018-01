Ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στη βραδινή εκπομπή "Watch What Happens Live With Andy Cohen" και ρωτήθηκε ποιο είναι το πιο περίεργο μέρος που έχει κάνει σεξ. Ακόμα και ο παρουσιαστής εντυπωσιάστηκε από όσα ομολόγησε ο Τζέραρντ Μπάτλερ.

"Θα πω την αλήθεια. Έχω κάνει σεξ σε πολλά περίεργα μέρη". Ο παρουσιαστής τον διακόπτει λέγοντας σε αεροπλάνο σίγουρα, για να λάβει την απάντηση του Μπάτλερ ότι σε αεροπλάνο δεν έχει τύχει έως τώρα.

"Έκανα σεξ στην άκρη ενός ηφαιστείου μια φορά, ήταν πολύ κουλ, βασικά ήταν καυτά! Επίσης, έχω κάνει σεξ σε έναν παγετώνα. Ήθελα να κάνω πιο ενδιαφέρουσα την ιστορία. Όταν λέω ότι πήγα σε παγετώνα, μου λένε είναι φοβερό, αλλά μετά τους λέω ότι έκανα και σεξ! Αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν το διασκέδασα. Είχε κρύο και ο πωπός μου κόλλησε στον πάγο!" δήλωσε.

Δείτε το βίντεο: