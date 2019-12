Μία Navtex κάθε ημέρα στο Καστελλόριζο εκδίδεται από τους Τούρκους. Ακόμη μία άσκηση στη περιοχή προαναγγέλουν οι Τούρκοι, συνεχίζοντας την κλιμάκωση των προκλήσεων στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα δεσμεύουν την περιοχή στις 28 Δεκεμβρίου.

Δείτε τις συντεταγμένες:

NAVTEX 1574/19

TURNHOS N/W : 1574/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 28 DEC 19 FROM 1400Z TO 1600Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 05.00 N – 028 44.00 E

36 02.40 N – 029 20.60 E

36 04.37 N – 029 23.12 E

35 58.80 N – 029 38.05 E

35 03.00 N – 029 38.00 E

35 30.00 N – 028 10.00 E

CAUTION ADVISED.