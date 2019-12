Στα 72 της χρόνια και έπειτα από καρδιακή ανακοπή έφυγε από τη ζωή η Άλι Γουίλις, η βραβευμένη με Γκράμι συνθέτρια/στιχουργός που έγινε πασίγνωστη από το τραγούδι της "I 'll be there for you" για τη σειρά "Φιλαράκια".

Αυτό το τραγούδι που έγραψε για τους Rembrandts έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά μουσικά θέματα όλων των εποχών. Η Γουίλις έγραψε επίσης τις επιτυχίες των Earth, Wind & Fire, "September" και "Boogie Wonderland" και πέρυσι έγινε η εισαγωγή της στο Songwriters Hall of Fame. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ντιτρόιτ, το σπίτι της θρυλικής δισκογραφικής Motown. Η Γουίλις επισκεπτόταν τα στούντιο ηχογραφήσεων κάθε σαββατοκύριακο καθώς μεγάλωνε. "Μπορούσες να ακούς μέσα από τους τοίχους και έτσι έγινα στιχουργός" είχε πει στους New York Times πέρυσι. Παρά το γεγονός ότι έγραφε μουσική και στίχους για κομμάτια που έγιναν επιτυχίες όπως των Pointer Sisters το "Neutron Dance" και το ντουέτο των Pet Shop Boys με την Dusty Springfield το "What Have I Done to Deserve This?", ποτέ δεν έμαθα να παίζει ή να διαβάζει μουσική.