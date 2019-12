Επίθεση δέχθηκαν στη Λιβύη δημοσιογράφοι της εφημερίδας Haberturk, όπως κατήγγειλαν οι ίδιοι.

Σε σχετικό ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας σημειώνεται πως το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο δημοσιογράφος Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι και ο καμεραμάν Χασάν Ντονμέζ δέχθηκε «βροχή» από πυροβολισμούς.

Άλλα δημοσιεύματα και αναφορές στα social media προσθέτουν ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν από άνδρες του Χαφτάρ, ενώ υπάρχουν ρεπορτάζ, όπως αυτό της dailysabah που σημειώνει ότι ένας πύραυλος έπεσε κοντά στο αυτοκίνητο.

LATEST — Vehicle belonging to Turkish Habertürk TV channel targeted in a rocket attack in Libyahttps://t.co/r560EwsL2b pic.twitter.com/VO7Z6OmwlM