Μία από τις χαρακτηριστικότερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ο θρυλικός Τζο Κόκερ έφυγε από τη ζωή στις 22 Δεκεμβρίου 2014, χτυπημένος από καρκίνο του πνεύμονα. Ήταν 70 ετών.

Ο Κόκερ έχει πει μεγάλες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία, βρίσκεται στο νούμερο 97 της λίστας με τους 100 σημαντικότερους τραγουδιστές που έχει δημοσιεύσει το περιοδικό Rolling Stone, ενώ το 2008 εντάχθηκε και στο Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας σε επίσημη τελετή στο Μπάκιγχαμ για την προσφορά του στη μουσική.

Έγινε γνωστός για το χαρακτηριστικό γρέζι της φωνής του, τις σπασμωδικές κινήσεις του σώματός του αλλά και τις επιτυχημένες διασκευές δημοφιλών τραγουδιών.

Η διασκευή του Κόκερ στο τραγούδι των Beatles «With a Little Help from My Friends» έφτασε στο νούμερο ένα των βρετανικών τσαρτ το 1968. Ερμήνευσε το τραγούδι ζωντανά στο Γούντστοκ το 1969 και στους Εορτασμούς για το Χρυσό Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2002.

Η δική του διασκευή αποτέλεσε και το κομμάτι των τίτλων της τηλεοπτικής σειράς «The Wonder Years» (1988–1993). Η διασκευή που πραγματοποίησε το 1974 στο τραγούδι «You Are So Beautiful» έφτασε στο νούμερο πέντε των αμερικανικών τσαρτ.

Ο Κοκέρ είχε κερδίσει πολυάριθμα βραβεία εκ των οποίων κι ένα Γκράμι το 1983 για το «Up Where We Belong», ντουέτο με την Τζένιφερ Ουόρνς, που έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών τσαρτ.

Το 1993 υπήρξε υποψήφιος στα Brit Awards για το βραβείο του καλύτερου άνδρα καλλιτέχνη της χρονιάς. Επίσης, μεγάλη επιτυχία είναι και το "You can leave your hat on" από το soundtrack της ταινίας "9 1/2 εβδομάδες" και τη σκηνή στριπτίζ της Κιμ Μπάσιντζερ.