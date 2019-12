Σύμφωνα με το σύνταγμα συνταγματικής μοναρχίας που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, η βασίλισσα πρέπει να δώσει εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης στον εκάστοτε πρωθυπουργό.

Οι Τόρις πέτυχαν μια άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων, την ισχυρότερη έπειτα από αυτήν που είχε εξασφαλίσει η Μάργκαρετ Θάτσερ το 1987.

Boris Johnson travels to Buckingham Palace to meet the Queen who will ask him to form a government.

